Détesté en NBA, une star se rachète en réalisant une performance historique

Florian Barré

Bien connu pour être un personnage « espiègle » voire « méchant », Dillon Brooks n’est pas très aimé par les fans de NBA. Un récent affront avec LeBron James n’a d’ailleurs fait qu’empirer les choses et depuis, l’ailier a quitté les Grizzlies pour rejoindre les Raptors. Comme un symbole, c’est face à Team USA que ce dernier a pu se racheter en réalisant un match historique avec le Canada durant la Coupe du monde.

La saison passée n’a pas été de tout repos pour Dillon Brooks. Après une saison régulière particulièrement réussie, les choses se sont gâtées. Les Memphis Grizzlies ont affronté les Lakers de LeBron James au premier tour des playoffs et transporté par l’idée d’affronter l’un, si ce n’est le plus grand basketteur de l’histoire de la NBA, Brooks s’est auto-saboté en injuriant presque le King à plusieurs reprises. Un trashtalking mal placé qui lui a coûté sa place dans la franchise du Tennessee. Pour autant, Dillon Brooks a déclaré qu'il n'avait aucun regret.

« Je suis le meilleur défenseur de la NBA »

Cet incident a provoqué une vague d’acharnement. Dillon « The Villain (le méchant) » n’avait à cet instant qu’une grande bouche et était l’un des éléments les plus surcotés de la NBA aux yeux d’une majorité des observateurs. Mais l’ailier avait prévenu avant la Coupe du monde : « Je suis le meilleur défenseur de ce tournoi, du monde et de la NBA ». Et pour une fois, il ne s’est pas fait rattraper par le karma. Éliminé par la Serbie en demi-finale, le Canada de Brooks devait battre Team USA pour obtenir la première médaille de son histoire lors d’un Mondial. Ce match d’anthologie, face à la nation qui l’a qualifié de « Villain » avait tout d’un réel piège et pourtant…

Une performance inoubliable