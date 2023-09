Lynché par Durant et Lillard, une star américaine critique encore la NBA

Florian Barré

Pris à partie par de nombreuses personnes, dont Kevin Durant et Damian Lillard, après son attaque contre la NBA, Noah Lyles en remet une couche. L’athlète américain a affirmé dans une récente interview avoir raison au sujet du terme « Champions du monde » employé à mauvais escient pour récompenser la franchise vainqueur de la NBA.

Pour avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas depuis des années, Noah Lyles a essuyé un torrent de critiques de la part des stars NBA comme Kevin Durant, Damian Lillard, Devin Booker, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton ou même le rappeur Drake. Au départ, le triple champion du monde d’athlétisme s’en est pris au terme de « champions du monde » que l’on colle aux champions NBA. « Ce qui me dérange le plus, c’est de regarder les Finals et de voir que les champions NBA ont ‘champion du monde’ d’inscrit sur leur tête. Mais ‘champion du monde’ de quoi ? Des États-Unis ? », avait ironisé le nouveau roi du sprint mondial. « Ne vous méprenez pas, j’adore les États-Unis, parfois, mais ce n’est pas le monde dans sa globalité. Nous, les Championnats du monde, sommes le monde, ici il y a presque chaque pays, qui se bat, se donne à fond, arbore son drapeau. Il n’y a pas de drapeaux en NBA. »

Pas de mea culpa pour Noah Lyles

Soutenu par certains, comme Evan Fournier, Lyles a récemment repris la parole à ce sujet et a profité du fait que Team USA ait été éliminée de la Coupe du monde par l’Allemagne pour le faire : « Pour être honnête, je pense vraiment que la NBA est la meilleure. Il y a le côté national et le côté mondial, et tu ne peux pas avoir le titre de champion du monde sans affronter le reste du monde. » Une réflexion qui fait sens pour Lyles, même s’il reste encore beaucoup de monde à convaincre.

« Drake, qu’est-ce que tu fais ici ? »