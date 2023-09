NBA : Un ancien All-Star tacle LeBron James sur la gestion de sa carrière

Florian Barré

Dans son entretien avec Brandon « B Scoop » Robinson, John Starks, ancienne gloire des New York Knicks, a évoqué les conséquences des changements réguliers de franchise de LeBron James tout au long de sa carrière NBA. Selon lui, cet argument place automatiquement celui que l’on surnomme « le King » derrière Michael Jordan, plus fidèle que son cadet.

La question du meilleur joueur de tous les temps au basket revient de façon aussi récurrente que le débat sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au football. En concurrence avec Michael Jordan, LeBron James a redémarré cette année le débat en réalisant le record du meilleur marqueur de la NBA, tenu depuis 1984 par Kareem Abdul-Jabbar. Suffisant pour passer devant His Airness ? Avec quatres titres et autant de trophée de MVP en plus, LBJ prétend légitimement à ce statut de « légende ultime ». Cependant, il y a d’autres critères à prendre en compte, souvent subjectifs, pour faire son choix.

NBA : Nouveaux renforts autour de Wembanyama aux Spurs https://t.co/wZwydtbSrw pic.twitter.com/VhL31pG047 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« LeBron porte atteinte à son héritage »

Alors, entre LeBron James et Michael Jordan, qui est le meilleur joueur ? John Starks a sa petite idée. Selon l’ancien All-Star, Michael Jordan n'a jamais couru après les superstars et n'a jamais voulu constituer une « super-équipe » pour vaincre les meilleurs du monde et remporter des championnats ; au lieu de cela, il est resté uniquement avec les Chicago Bulls à son apogée et a remporté tout le succès là-bas, seul. Quant à lui, James a nui à sa legacy et au débat du GOAT en changeant régulièrement d’équipe.

Jordan au-dessus de James ?