NBA : Après l’arrivée de Chris Paul, les Warriors vont devoir éviter un premier clash

Florian Barré

Depuis que les Golden State Warriors ont acquis Chris Paul dans le cadre d'un échange avec les Washington Wizards, les questions entourant le rôle du meneur vétéran ne cessent de croître. Tout au long de sa carrière, Paul a été un titulaire. Avec les Warriors, le vétéran pourrait potentiellement sortir du banc. Sauf que cela, CP3 ne semble pas l’accepter mettant son entraîneur Steve Kerr dans une situation embarrassante. Alors que faire ?

Avec le camp d’entraînement qui débute dans quelques semaines en NBA, les Warriors auront l’occasion de tester de nombreuses choses avant la reprise. Ça sera surtout l’opportunité pour Chris Paul de s’adapter à sa nouvelle équipe, alors qu’il a pourtant été un rival des Dubs pendant longtemps. Aujourd’hui de l’autre côté, l’ancien membre des Clippers a bien l’intention de donner son maximum pour remporter son premier titre. Mais rien ne lui assure pour autant de jouer les premiers rôles aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson.

Chris Paul bien parti pour être régulièrement dans le 5 de départ ?

Depuis sa signature, CP3 aurait la ferme intention d’être un titulaire en puissance sous le maillot de Golden State. Steve Kerr a préféré botter en touche, expliquant qu’il faudrait attendre le camp pour faire des choix. Un comportement qui fait jaser, mais il faut croire que les Warriors n’ont pas envie d’un premier clash. C’est du moins ce qu’affirme Marc J. Spears dans le podcast Ball Don’t Lie : « Je m'attends à ce qu'il joue. Et je pense que ce sont comme des démarrages de cinq minutes. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment que ses minutes soient élevées, mais je pense qu'ils vont essayer. Je peux me tromper, poursuit Spears, mais c'est ce que je comprends. Ce n'est pas une opinion selon laquelle il devrait commencer. »

« Il peut très bien faire là-bas »