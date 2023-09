NBA : Quel sera le dernier joueur à accompagner Tatum et Brown aux Celtics la saison prochaine ?

Florian Barré

Après avoir prolongé Jaylen Brown pour un montant record et récupéré Kristaps Porzingis cette intersaison NBA, les Boston Celtics ont clairement fait comprendre que le titre ne pourrait plus leur échapper. De ce fait, plusieurs role players ont dû quitter la franchise pour amincir les comptes, affaiblissant le roster de la franchise du Massachusetts. La mission est désormais de trouver un joueur, expérimenté et peu cher, pour compléter l’effectif avant le début de la saison.

Après les départs de Marcus Smart, Jabari Parker, Olek Balcerowski, Grant Williams, Justin Champagnie, Danilo Gallinari et Mike Muscala pour la seule arrivée de Kristaps Porzingis, les Celtics ont perdu en profondeur de banc. Alors que le camp d’entraînement approche, Boston cherche activement un role player au niveau sur le parquet et capable d’apporter de son aura dans les moments importants, notamment en playoffs. L’idée serait de rapatrier Blake Griffin, qui a avoué récemment avoir vécu une période « incroyable » la saison passée dans le Massachusetts. Malgré cela, le pivot n’est pas certain de vouloir poursuivre l’aventure chez les C’s .

Le cas Blake Griffin

À 34 ans, Blake Griffin n’a plus grand-chose du joueur qu’il était dans ses meilleures années. Son temps de jeu diminue chaque année et la retraite se rapproche inexorablement. Toujours libre de tout contrat, l’ailier ne s’est pas encore décidé quant à son futur. Selon Adam Himmelsbach du Boston Globe , il semblerait que les Celtics soient ouverts au retour du sextuple All-Star au sein de leur effectif. Forte présence dans le vestiaire la saison dernière, son passage à Boston a été apprécié, avec 16 titularisations malgré un faible temps de jeu (13,9 minutes par match). Mais son retour dans la franchise « apparaît peu probable », toujours d’après Himmelsbach. En effet, Blake Griffin est actuellement en pleine « réflexion sur son avenir » - quoi que cela veuille dire.

Les autres options sur le marché