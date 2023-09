NBA : Délaissé par les Celtics, un numéro un de draft est toujours sur le marché

Florian Barré

Après avoir signé Svi Mykhailiuk pour un contrat d'un an le 31 août, les Boston Celtics ont encore une place à temps plein dans l'équipe. Aujourd’hui, la théorie dominante serait que Blake Griffin soit leur préférence pour ledit spot. Bobby Manning de CLNS Media et Marc Stein de NBA Insider ont rapporté en août que les Celtics voulaient que Griffin revienne, mais il reste à voir si Griffin partage le même sentiment. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, le numéro un de la draft 2009 est toujours agent libre.

Blake Griffin est devenu un excellent role player au cours des dernières saisons en NBA. L'ancienne superstar vient de connaître une année au cours de laquelle il a disputé 41 matchs avec les Celtics de Boston et a récolté en moyenne 4,1 points et 3,8 rebonds par match tout en tirant à 48,5 % sur le terrain et à 34,8 % à trois points. Malgré son temps de jeu limité, Griffin s'est avéré être un vétéran fiable sur et en dehors du terrain pour les Celtics.

Une expérience indispensable pour Boston

De ce fait, la question d’une reconduction se pose à Boston. Cet été, Griffin est devenu agent libre et reste toujours disponible pour être signé par n'importe quelle équipe de la ligue. Malgré son âge, le vétéran est toujours capable d’apporter, notamment de son expérience. Bien qu’il n’ait jamais remporté de titre NBA, Griffin a disputé 68 matchs de playoffs avec des moyennes de 18,2 points, 7,7 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,0 interception par match tout en tirant à 49,2 % sur le terrain et à 37,7 % à trois points.

Et si Griffin en attendait plus ?