NBA - Lakers : Une star affiche une grosse déception avec LeBron James

Arnaud De Kanel

Lonzo Ball a décide de se retirer des parquets à compter de la saison prochaine. La NBA sera donc privé de l'immense talent du deuxième pick de Draft 2017. Il s'est d'ailleurs remémoré ses débuts dans la ligue nord-américaine, débuts qu'il avait effectué chez les Lakers. Et tout ne s'était pas passé comme prévu pour l'ancien coéquipier de LeBron James.

Les temps sont durs pour Lonzo Ball. Au plus bas moralement, le meneur a mis sa carrière entre parenthèses. Sa blessure au genou ne lui permet pas d'éclabousser la NBA de son talent et c'est bien dommage car le Californien de naissance n'a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui. Il avait fait son arrivée en NBA en 2017 avec les Lakers qui l'avaient choisi en deuxième position de la Draft quelques mois plus tôt. L'année qui a suivi, LeBron James avait rejoint la Cité des Anges mais Lonzo Ball regrette le fait de n'avoir côtoyé le King que durant une saison, écourtée par les blessures qui plus est.



«J’avoue que c’était un peu difficile»

Lonzo Ball a tout d'abord raconté le calvaire qu'il a vécu lors de sa première saison chez les Lakers. « Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre en arrivant dans un nouvel environnement, surtout en NBA. Pour moi, c’était très différent de l’université… En NBA, tu ne choisis pas où tu atterris, ça dépend simplement des projets de chaque franchise et de qui a besoin de quoi dans son effectif. Mais pour moi, il s’agissait simplement d’essayer de travailler dur et d’apprendre. J’avoue que c’était un peu difficile parce que quand je suis arrivé aux Lakers, la première année, nous n’avions pas de vétérans ni de leadership. C’était juste un groupe de jeunes, un jeune entraîneur, et nous essayions tous de nous adapter en même temps. Je ne pense pas que nous ayons été sur la même longueur d’onde cette année-là, mais cela a un peu changé sur la saison suivante avec les arrivées de Rondo, LeBron et d’autres vétérans dans l’équipe », a déclaré le meneur dans le podcast From The Point . Malheureusement, Lonzo Ball et LeBron James s'étaient blessés et il avait quitté les Lakers à la fin de la saison. Un sentiment d'inachevé pour le joueur de 25 ans.

«J’aurais vraiment aimé que nous puissions voir ce qui aurait pu se passer par la suite»