NBA : Wembanyama imite une légende, c’est inattendu

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama se fait discret ces dernières semaines. L'intérieur français s'est volontairement mis en retrait pour souffler mais une vidéo a fait le buzz la semaine passée. Dans cette dernière, on voit le numéro 1 de la Draft boxer avec James Leija comme un certain Tim Duncan à l'époque.

Après de longs mois épuisants où il n'avait cessé d'être sollicité, Victor Wembanyama a pris du temps pour lui. Le MVP de la dernière saison de Betclic Elite a continué sa préparation et depuis quelques jours, une vidéo où on le voit boxer circule sur les réseaux sociaux. Le géant français s'est en effet entrainé avec le boxeur texan James Leija et ça n'est pas sans rappeler Tim Duncan ou encore Manu Ginobili qui avaient également pour habitude de s'exercer au noble art avec l'ancien champion du monde des poids super-plumes WBC.

NBA : Un crack des Lakers déclare sa flamme à LeBron James https://t.co/RG0PXh7qmL pic.twitter.com/PG95Htiyg9 — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Wembanyama à la boxe comme Duncan et Ginobili

Les San Antonio Spurs, la franchise de Victor Wembanyama, ont pour habitude de solliciter l'ancien champion local James Leija pour que leurs joueurs prennent de l'assurance. Avant Wembanyama, Leija avait eu affaire à Tim Duncan et Manu Ginobili, les deux légendes des Spurs. Il raconte son entrainement particulier avec le géant français qui mesure 57cm de plus que lui. « Oscar De La Hoya mesurait 1m80 ou 1m78, et c’est lui qui avait la plus longue portée par rapport à moi. Mais Victor bat probablement Oscar d’un mètre et demi. Quelqu’un m’a demandé comment j’avais fait (pour l’entraîner). Je lui ai répondu que j’avais les bras tendus. En plus, je portais les chaussures (rehaussées) de Pee Wee Herman. Mais mes bras étaient tendus en l’air et ils arrivaient à peine à la hauteur de ses yeux », a confié James Leija dans un entretien au San Antonio Express-News . L'ancien boxeur explique pourquoi les Spurs font appel à lui depuis près de 20 ans maintenant.

«C’est l’approche qu’il faut avoir pour faire partie des meilleurs »