NBA : Wembanyama prépare du lourd

Arnaud De Kanel

Après plusieurs mois de sollicitations médiatiques sans précédent, Victor Wembanyama a enfin trouvé du temps pour lui. Le numéro 1 de la Draft a suivi le programme qu'il avait planifié pour recharger les batteries et appréhender au mieux la saison à venir avec les Spurs, sa première en NBA.

Victor Wembanyama avait décidé de faire l'impasse sur les Mondiaux de basket cet été afin de peaufiner sa préparation physique et surtout de « disparaître des médias » comme il l'avait confié. L'ancien joueur des Mets 92 avait promis du changement durant cette période. « Comme je ne jouerai pas la Coupe du monde, j'ai deux ou trois mois devant moi, et ils vont changer ma vie », admettait l'intérieur des Spurs. Il s'est tenu à son programme pour revenir plus fort.

Le long break de Wembanyama

La dernière apparition de Victor Wembanyama sur un parquet date du 10 juillet à Las Vegas où il avait disputé la deuxième rencontre de Summer League des Spurs. Depuis, le Français s'est fait très rare. Il est apparu dans une vidéo où on le voit boxer mais sinon, rien. Wemby a également partagé du temps avec Sidy Cissoko et Jeremy Sochan sur le parquet de de la salle d'entraînement des Spurs comme le rapporte L'Equipe . Cette coupure devrait lui faire le plus grand bien avant de retrouver le camp d'avant-saison le 3 octobre prochain avec les Spurs.

«Il a du chemin à parcourir pour apprendre le jeu de la NBA»