NBA : C’est prédit, Wembanyama va marcher sur la concurrence cette saison

Ces dernières années, un certain nombre de prospects tout juste draftés ont eu un impact immédiat en NBA. Paolo Banchero, Bennedict Mathurin, Ivey Jaden, Jabari Smith Jr, et bien d’autres peuvent en témoigner rien que sur la dernière cuvée. Celle de 2023 ne devrait pas échapper à cela et c’est avec Victor Wembanyama en tête d’affiche que le Bleacher Report s’est amusé à prédire la saison des nouvelles recrues.

La hype autour des débuts de Victor Wembanyama en NBA ne cesse de croître. Les San Antonio Spurs devraient lui donner toutes les occasions de se montrer dès cette saison, avec en ligne de mire le trophée de Rookie de l’année . Mais le prodige français ne sera certainement pas le seul à concourir à ce sujet. Scoot Henderson, Brandon Miller et les frères Thompson, entre autres, comptent bien figurer. En tenant compte des compétences traduisibles de chaque joueur, des rôles projetés et des tableaux de profondeur des équipes, le média spécialisé américain, le Bleacher Report , a fait des prédictions statistiques pour chaque choix de la Draft NBA 2023.

Wembanyama numéro 1

Le Bleacher Report estime que Wembanyama devrait avoir les statistiques suivantes par match : 17.5 points, 8.5 rebonds, 2.0 passes, 2.2 contres, 45% au shoot et 28% à 3-pts. Wemby devrait s’attendre à être très utilisé cette saison et accompagné d’un Tre Jones - qui a réalisé 6.6 passes en moyenne l’année dernière sans un grand homme de qualité - le tricolore devrait planter pas mal. La longueur, le mouvement et le timing de Wembanyama se traduiront naturellement également par des blocages de tir, même si certains pivots sont capables de le déplacer ou de l'intimider autour du bloc bas. Walker Kessler (Jazz) a réussi à bloquer 2,3 tirs en 23,0 minutes par match en tant que recrue en 2022/23, et Wembanyama, qui a réalisé une moyenne de 3,0 blocs en France, devrait bénéficier de plus de temps de jeu lors de sa première saison. Toujours selon le média américain, les 27.3% à 3-points et 1,3 paniers marqués par match de Wembanyama l'an dernier aux Mets 92, prédisent qu’il y aura un certain nombre de tentatives. Il devrait avoir la liberté et la confiance nécessaires pour tenter entre quatre et cinq 3-points par match, ce en traversant des hauts et des bas tout au long de la saison.

Quid des autres rookies ?