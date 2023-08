NBA : Deux nouvelles cibles pour accompagner LeBron James aux Lakers

Florian Barré

Après une série d'excellentes signatures au début de la Free Agency de la NBA, la liste des Lakers de Los Angeles compte 13 joueurs alors que le front office évalue quelle est la prochaine décision à prendre. Los Angeles peut recruter deux joueurs supplémentaires et en recrutera certainement un avant le début de la saison. Et si certains dossiers traînent, d’autres pourraient rapidement prendre vie.

On le sait, le besoin le plus évident pour les Lakers est de trouver un pivot. Si le GM Rob Pelinka l’a admis il y a quelques semaines, désormais le marché s’est épuisé en NBA. Oui, il reste les pistes Christian Wood, Blake Griffin et Bismack Biyombo mais le premier favorise le Heat, le deuxième semble se diriger vers une re-signature aux Celtics et le troisième a vraisemblablement été totalement oublié puisque plus aucune rumeur ne lie le Congolais aux Californiens en ce moment. Cela étant dit, de nouvelles options vont commencer à arriver sur le marché car plusieurs équipes comptent plus de 15 joueurs inscrits et doivent réduire leurs effectifs.

Usman Garuba, lâché par Oklahoma

La première de ces nouvelles options est officiellement arrivée sur le marché et ce pourrait bien être le meilleur des pivots abandonnés : Usman Garuba. Garuba a été échangé au Thunder d'Oklahoma City plus tôt cette intersaison dans le cadre d'un échange à cinq équipes. Il n'était clairement qu'un agent de remplissage dans le commerce et ce n'était qu'une question de temps avant que le Thunder, qui comptait bien plus de 15 joueurs, y renonce. Bien que Garuba ait du potentiel (d'où la raison pour laquelle il a du sens pour Los Angeles), le Thunder a tellement de profondeur en zone avant que celui-ci n'allait jamais obtenir de minutes à OKC. Garuba a été sélectionné avec le 23e choix lors de la Draft NBA 2021 et il n'a encore que 21 ans. L'ancien big men du Real Madrid n'a pas prospéré en NBA jusqu'à présent, mais sa carrière a été si courte qu’il n'a pas eu la chance de faire ses preuves avec la bonne équipe. De leur côté, les Lakers de Los Angeles sont connus pour tirer le meilleur parti de joueurs comme Garuba et c'est ce qui fait de lui un candidat si convaincant.

Un ancien des Lakers de retour à la maison ?