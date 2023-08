Un ancien employé de la NBA fustige Adam Silver à cause de ses conditions de travail indignes

Florian Barré

James Harden n'est apparemment pas le seul employé mécontent de la NBA. Lundi matin, les abonnés du compte Facebook de la NBA ont eu une surprise en lisant un message publié qui n'avait aucun rapport avec le basket-ball. Ce message a mis la ligue et même le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans une situation embarrassante au sujet d’allégations de bas salaires et d'environnement de travail toxique.

La NBA aurait certainement dû changer ses mots de passe. Un ancien community manager de la Ligue de basket américaine s’est lâché sur le compte Facebook officiel du championnat pour dénoncer son patron Adam Silver ainsi que les conditions de travail indignes qu’il a connues. En effet, la NBA est souvent louée pour son utilisation des médias sociaux, générant plus de 32 milliards de vues de vidéos au cours de la saison régulière 2022-23, mais selon cet ancien employé, les conditions de travail sont loin d'être idéales pour l'équipe à l'origine de son succès numérique.

« Bravo à Adam Silver »

« Comment puis-je me déconnecter de ce site ? Je n'ai pas travaillé ici depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, la NBA surmène ses community managers au détriment de leur santé et de leur vie sociale pour un salaire de moins de 50.000 dollars par an (environ 47.800 euros) après impôts. Je travaillais des journées de 14 heures sans pauses parfois. Bravo à Adam Silver. » L'ancien employé anonyme a ensuite dénoncé les avantages sociaux de la ligue, affirmant que les employés des médias sociaux doivent subir une période d'essai de 90 jours avant de pouvoir avoir accès à une assurance maladie.

La NBA ferme les yeux sur la situation