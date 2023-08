Avant la nouvelle saison NBA, Wembanyama se met à la boxe

Florian Barré

En attendant l’ouverture de la saison 2023/24 en NBA, Victor Wembanyama se prépare à San Antonio. S’il ne fait aucun doute que le prodige français saura rapidement imposer sa technique dans la ligue, l’inquiétude se trouve autour de son physique. Il faut non seulement éviter les blessures, mais aussi faire en sorte que Wemby ne se fasse pas trop bouger dans la peinture. Et les Spurs ont trouvé la solution.

Comme Tim Duncan ou encore Manu Ginobili avant lui, Victor Wembanyama et les jeunes Spurs prennent des cours de boxe avec James Leija, légende de San Antonio. C'est la tradition pour les joueurs qui passent par la franchise texane. Leija a noté que bien que ses entraînements procurent des avantages physiques, la plupart des Spurs y trouvent un moyen de se forger une meilleure attitude mentale. Parfait donc pour aider Wemby à progresser dans bon nombre d’aspects, alors que ce dernier manquera la Coupe du monde avec l’équipe de France dans quelques jours.



Une méthode qui fonctionne

« La boxe est un sport formidable en termes de coordination œil-main et de mouvement, donc les joueurs vont avoir des réflexes plus rapides, une coordination œil-main, tout ça », a déclaré James Leija à Tom Orsborn du San Antonio Express-News . « Mais la principale raison pour laquelle les Spurs font cela est l'attitude mentale que vous allez avoir à travers la boxe. Vous jouerez un peu plus brutalement, pousserez un peu plus votre adversaire parce que vous savez que vous en avez dans le ventre. » Il y a peu de personnes mieux placées pour enseigner la ténacité que Leija. Originaire de San Antonio, il a remporté 47 victoires en 57 combats professionnels.

Wembanyama impressionne