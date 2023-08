Avant ses débuts en NBA, le nouveau surnom de Wembanyama dévoilé

Florian Barré

Drafté en première position par les San Antonio Spurs en juin dernier, Victor Wembanyama se rapproche peu à peu d’une échéance cruciale : ses premiers pas en NBA. Après des débuts plutôt réussis en Summer League, le prodige français s’entraîne ardemment en vue de la nouvelle saison qui l’attend et participe également à la dernière campagne de marketing de Nike. La marque en a profité pour dévoiler le surnom de l’intérieur.

La recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, n'a pas encore mis les pieds sur le parquet lors d’un match de pré-saison NBA. Cependant, l’intérieur de 2,24m fait déjà sentir sa présence dans l’industrie, notamment parce qu’il est le prospect le plus attendu dans la ligue depuis un certain LeBron James. Et comme tout grand joueur qui se respecte, il faut un surnom de poids. Depuis quelques mois déjà, le Français est appelé « Wemby » par les différents observateurs américains mais récemment, Nike en a dévoilé un nouveau.

Le nouveau surnom de Wemby

Si LeBron James est The King , Stephen Curry The Baby-Faces Assassin ou Le Chef , Kevin Durant The Slim Reaper , Joël Embiid The Process ou encore James Harden The Beard , Victor Wembanyama ne peut pas simplement être surnommé Wemby . Pour cela, dimanche après-midi, alors que Nike a commencé à déployer une nouvelle campagne marketing pour le phénomène français, la marque a surnommé Wembanyama « l’extraterrestre », dans une série d'histoires Instagram et de publications sur les réseaux sociaux.

LeBron James en est l’origine