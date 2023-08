NBA : Les Lakers de LeBron James enchaînent les désillusions

Florian Barré

Comme le coach Darvin Ham l’a répété il y a peu, les Lakers possèdent une liste sérieuse pour jouer le titre. Avec les arrivées de Jaxson Hayes, Gabe Vincent, Taurean Prince et Cam Reddish pour épauler LeBron James et Anthony Davis, on pourrait croire que le roster est complet et prêt à se battre sur le parquet. Que nenni ! La franchise californienne attend encore une recrue et s’apprête une nouvelle fois à être déçue.

Ce mardi, un dirigeant de la NBA a déclaré à Evan Massey du NBA Analysis Network que les Lakers de Los Angeles devraient signer Blake Griffin, qui est un agent libre sans restriction. À la recherche d’un pivot et en dépit de pouvoir récupérer Christian Wood qui donne sa priorité au Miami Heat - en attente de l’évolution du dossier Lillard - les Lakers ont trouvé une bonne alternative alliant expérience et faible investissement. « Blake Griffin est toujours disponible et je pense que les Lakers seraient la meilleure franchise pour lui. Il serait une parfaite addition pour améliorer la profondeur d’effectif de L.A. » a d’ailleurs concédé Massey.

Après Wembanyama et Antetokounmpo, une autre star de la NBA renonce à la Coupe du monde https://t.co/0tECmNlRnd pic.twitter.com/teKZxBTZlN — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Griffin a aimé son passage dans le Massachusetts

Malgré la récente arrivée de Jaxson Hayes, celle de Griffin ferait donc sens. Il faut dire qu’au vu de la propension d’Anthony Davis à se blesser, mieux vaut assurer ses arrières. Pour autant, selon de nouvelles informations, parvenir à rapatrier l’ancien intérieur des Clippers s’annonce compliqué. Ce dernier sort en effet d’une pige d’un an aux Celtics qu’il a semblé adorer. Malgré un faible temps de jeu, il pourrait ainsi être tenté de poursuivre sa route à Boston, ce qui altérerait ses chances de finir avec LeBron James à LA.

Retour de Blake Griffin à Boston ?