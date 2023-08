NBA : Le feuilleton Harden en passe de gâcher la saison d’Embiid

Florian Barré

Les pourparlers commerciaux de James Harden entre les Philadelphia 76ers et les Los Angeles Clippers ont été suspendus, et la situation entre le Barbu et les Sixers est devenue le gros feuilleton actuel en NBA. Après avoir insulté Daryl Morey de menteur en affirmant ne plus vouloir faire partie d’une organisation dirigée par ce dernier, Harden met les 76ers dans l’embarras, en particulier le MVP Joël Embiid.

En juin, James Harden a activé sa player option de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-24 avec comme idée première de se faire trader. Si les Sixers ont d’abord déclaré qu’ils feraient de leur mieux pour aller dans ce sens, le week-end dernier, ESPN a cependant rapporté que les négociations commerciales étaient terminées et que les Sixers prévoyaient d'amener Harden au camp d'entraînement. Fou de rage le meneur de 33 ans s’est lâché lors d'un événement médiatique Adidas en Chine, déclarant : « Daryl Morey est un menteur, et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il fait partie. »

Harden n’a pas convaincu

Aujourd’hui, Harden affirme que lui et Morey avaient un accord sur une nouvelle prolongation de contrat datant de l'intersaison dernière, lorsque Harden a renoncé à une option de joueur de 47 millions de dollars pour permettre aux 76ers de signer PJ Tucker et Danuel House Jr. La NBA a mené une enquête de falsification mais de tous les téléphones et e-mails confisqués, la ligue n'a trouvé aucune preuve d'un accord sur un contrat à long terme entre Harden et les Sixers. Le message de la franchise était qu’Harden serait récompensé par un nouveau contrat si Philly remportait le championnat ou effectuait une longue course en séries éliminatoires. Mais les Sixers ont perdu au deuxième tour et Harden a trop souvent peiné. Mis à part une nuit à 45 points dans le match 1 contre les Celtics et 42 points dans le match 4, dans ses neuf autres matchs éliminatoires, il a récolté en moyenne 15,1 points, tirant à 29,6% à 2-points et à 30,5% à 3-points. De loin les playoffs les plus décevants de la carrière d’Harden.

Joël Embiid doit encore prendre son mal en patience