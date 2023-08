NBA : Mauvaise nouvelle pour LeBron James et les Lakers sur le marché des trades

Florian Barré

Après sept années passées en NBA, Christian Wood est peut-être le meilleur agent libre restant sur le marché cette intersaison. Les Lakers, à la recherche d’un big men, sont intéressés par l’intérieur pour épauler Anthony Davis et Rui Hachimura entre autres. Problème, une autre franchise vient se mêler au débat puisque le joueur lui-même préfèrerait rejoindre le Heat.

Agent libre non restreint après une saison du côté de Dallas, Christian Wood n’a toujours pas trouvé de nouvelle équipe en NBA. Wood est, sur le plan offensif, l’un des big men les plus talentueux de la ligue. Auteur d’une saison à 16,6 points et 7,3 rebonds de moyenne à 51,5% au tir dont 37,6% de loin, il a montré qu’il pouvait rendre bien des services en attaque par sa capacité à créer de l’espace et à finir sous le cercle avec efficacité. De ce fait, les Lakers sont sur le coup, mais tardent à se mettre d’accord avec le joueur.



Tout dépend du dossier Lillard

En réalité, Christian Wood prend son temps, examine les offres et en attend même une en particulier selon les dernières informations de Jovan Buha de chez The Athletic : « Christian Wood, d'après ce que j'ai compris, est intéressé par un rôle potentiel à Miami, en fonction des joueurs impliqués dans le commerce de Lillard. Du côté de Miami, je pense que Nikola Jovic sera quelqu'un qui irait probablement à Portland ou ailleurs. Et puis Jusuf Nurkic revient-il ? Parce que je pense que Nurkic est une grande clé ici… S'ils ajoutent un Nurkic, je pense que la zone avant est à peu près définie… S'ils ne le font pas et qu'ils se débarrassent de Jovic… Christian Wood peut-il entrer et battre Kevin Love et Thomas Bryant ? » s’est interrogé l’insider.

Christian Wood vise la bague

Voilà les Lakers prévenus. À 27 ans, Wood n'a pas encore atteint les séries éliminatoires durant sa carrière NBA. L’opportunité de rejoindre Lillard, ainsi que Jimmy Butler et Bam Adebayo dans une équipe entraînée par Erik Spoelstra peut être trop attrayante pour être refusée, bien que le Heat n'ait pas grand-chose à offrir en salaire. Quoi qu’il en soit, pour que l’intérieur signe au Heat, il faut d’abord que les Floridiens trouvent un accord avec Portland pour Damian Lillard.