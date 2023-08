NBA : Une superstar lâche une bombe sur son avenir, LeBron James peut l’oublier

Florian Barré

Longtemps durant l’intersaison, Kyrie Irving a été associé à LeBron James. Les deux grandes stars de la NBA se sont fait des avances sans ne jamais vraiment vouloir faire bouger les choses. Le King attendait Uncle Drew à Los Angeles quand ce dernier voulait le retrouver à Dallas. Finalement Irving a prolongé de trois ans au Texas et a mis les choses au clair dernièrement, face à une question d’un enfant.

De retour pour trois nouvelles saisons chez les Mavericks cet été, Kyrie Irving a fait le choix de ne pas venir aux Lakers. Il en avait pourtant l’opportunité en acceptant une baisse de salaire, mais a décidé de continuer auprès de Luka Doncic pour environ 42 millions de dollars par an. Un signe fort pour le meneur, persuadé de pouvoir gagner quelque chose à Dallas et en quête de stabilité. Mais même après la signature de son contrat, le natif de Melbourne se retrouve encore et toujours associé aux Los Angeles Lakers de LeBron James.

LeBron ne voulait pas des Mavs

Depuis un an, une éventuelle arrivée d’Irving chez les Angelinos fait jaser les fans de basket. L’idée d’assister à des retrouvailles avec LeBron James donne forcément envie. Et si Uncle Drew a prolongé à Dallas, il aurait malgré tout souhaité que le King le rejoigne chez les Mavericks, au point où il l’aurait appelé au début de l’intersaison pour lui soumettre l’idée. Finalement, le joueur de 38 ans n’a pas donné suite…

Kyrie Irving n’en peut plus