NBA : La frayeur de LeBron James

Arnaud De Kanel

Il y a un peu plus de deux semaines, Bronny James, le fils de LeBron, a été victime d'un malaise cardiaque à l'entrainement avec l'Université de Californie du sud. Fort heureusement, tout s'est arrangé pour celui est promis à une très belle place lors de la prochaine Draft NBA.

LeBron James s'est fait une très grosse frayeur. Il y a un peu plus de deux semaines, son fils Bronny James a bien failli perdre la vie. Victime d'un malaise cardiaque à l'entrainement avec l'Université de Californie du sud, le fils de la star NBA avait été transporté à l'hôpital dans la foulée où il avait été placé en soins intensifs. Après l'inquiétude, la famille James a très vite retrouvé le sourire. Bronny est rentré au domicile parental et reprend goût à la vie, quelques jours après avoir frôlé la mort.

LeBron James rassurant pour Bronny

LeBron James a tenu à rassurer tout le monde sur les réseaux sociaux en montrant une vidéo de Bronny jouant quelques notes de piano. Quelques jours auparavant, la star de la NBA y était allé de son message. « Tout le monde se porte bien. Nous ressentons votre amour. Nous aurons plus de choses à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde combien votre soutien a compté pour nous tous ! », avait écrit LeBron James sur les réseaux sociaux. La NBA toute entière était bien évidement profondément choquée, ses anciennes superstars aussi. Le fils de Shaquille O'Neal, Shareef, opéré à coeur ouvert en 2018, a apporté son soutien à Bronny James.

Shareef O'Neal vole au secours de Bronny James