NBA : Wembanyama suit déjà les traces de Luka Doncic et Nikola Jokic

Florian Barré

Drafté en première position par les Spurs il y a près de deux mois, Victor Wembanyama se prépare à vivre sa première saison en NBA. Le prodige français représente clairement la promesse de jours meilleurs dans le Texas et ses débuts prometteurs n’ont fait que confirmer cette idée. La recrue sera par ailleurs dans l’esprit de la franchise pour tous les mouvements à venir.

Depuis plusieurs mois, l’intérieur drafté par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, reçoit un battage médiatique au point d'être qualifié de meilleur espoir de la NBA depuis LeBron James. Logiquement, lorsqu'une équipe reçoit un joueur avec un tel potentiel, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour tirer le meilleur parti de ce dernier. Les Spurs entrent maintenant dans une ère où leur technique de construction de liste devra se concentrer uniquement sur l'idée de maximiser le potentiel et le développement de Wembanyama. Si les Spurs cherchent à reproduire leur ancienne dynastie, leurs prochains talents vedettes ainsi que leurs role players doivent être de parfaits compléments pour Wembanyama.



NBA : Luka Doncic et Kyrie Irving accueillent un nouveau joueur à Dallas https://t.co/FMAekf01La pic.twitter.com/p5FLFkhCDk — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Wembanyama en patron à l’instar de Luka Doncic et Nikola Jokic

Dès aujourd’hui, tout tourne autour de Wemby à San Antonio et cela signifie peut-être qu’il faille ralentir le jeu et ne pas voir trop haut l’année prochaine en se contentant simplement d’évaluer tout le monde sur la liste. Dans l'état actuel de la composition des Spurs, l'équipe est bien adaptée autour de l’intérieur français. Leurs jeunes alignements de départ offrent un bon potentiel sur le parquet et au scoring, ainsi qu'un jeu défensif solide qui soulagera Wembanyama. Comme on le voit avec les Dallas Mavericks de Luka Doncic ou les Denver Nuggets de Nikola Jokic, il faut que les joueurs qui peuvent prospérer en jouant avec une star aient l'air assez solides.

Il faut s’attendre à rencontrer des difficultés

Dans l'ensemble, la reconstruction des Spurs commence maintenant. Ils ont leur leader. Ils ont de jeunes talents autour de lui. La prochaine étape consiste à laisser l'équipe s'établir et continuer à rassembler des talents autour de Wembanyama alors que le joueur lui-même s'établit également. Il y aura des difficultés de croissance, comme il y en a dans toute reconstruction ou tout développement de jeunes talents tant attendus. Mais les difficultés de croissance en valent la peine si l'équipe peut revenir au statut de contender dans un avenir proche.