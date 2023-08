Un gros trade se prépare, les Hawks ont fait une offre pour un champion NBA

Florian Barré

Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Toronto Raptors, Pascal Siakam se retrouve éligible à une extension cet été. Mais pour le moment, le Camerounais n'a eu aucune discussion avec la franchise canadienne pour une éventuelle prolongation. De ce fait, certaines équipes sont intéressées à l’idée de récupérer l’intérieur, notamment les Hawks de Trae Young.

Pascal Siakam vient de connaître une année impressionnante en NBA où il a récolté en moyenne 24,2 points, 7,8 rebonds et 5,8 passes décisives par match tout en tirant à 48,0% sur le terrain et à 32,4% à trois points en 71 matchs de saison régulière pour les Raptors de Toronto. Et à un an de la fin de son contrat, le double All-Star a logiquement été mentionné dans une abondance de rumeurs commerciales.

L’offre d’Atlanta révélée

Mardi, Shams Charania de The Athletic a rapporté que les Atlanta Hawks avaient récemment fait une offre pour Siakam. Pour monter un deal, les Hawks ont ainsi proposé De'Andre Hunter, AJ Griffin et plusieurs choix de Draft. Mais les Raptors en voulaient beaucoup plus. Un problème alors que l'ailier fort n'a pas l'intention de prolonger son contrat dans l'hypothèse d'un trade. En tout cas, ce tarif a été considéré comme trop élevé par Atlanta, qui a décidé de mettre le dossier en stand-by.

