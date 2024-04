F1 : Mercedes, Red Bull... Un pilote affole le mercato, son agent sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari a lancé un silly season de folie en Formule 1. De nombreux pilotes sont en fin de contrat et devrait bouger. Le marché commence d'ailleurs à s'affoler, et la décision d'un homme pourrait bien tout débloquer. Le choix de Carlos Sainz, très convoité, est effectivement attendu. Mais son agent assure qu'il faudra encore s'armer de patience.

Compte tenu de la situation contractuelle de la majorité des pilotes, et le bouleversement de la réglementation qui se préparer en 2026, le marché des pilotes est très actif en coulisses. Il faut dire que Lewis Hamilton a très rapidement lancé les hostilités en annonçant, avant même le début de la saison, son départ de Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Un mouvement qui va inévitablement en impliquer d'autres. Pour le moment, Fernando Alonso a décidé de prolonger chez Aston Martin, tandis que Nico Hülkenberg s'est engagé avec Stake F1, qui deviendra Audi en 2026. Mais c'est encore loin d'être terminé.

F1 - Hamilton : Ferrari prépare un coup à la Mercedes ? https://t.co/JNS6v2QIXA pic.twitter.com/LthRF6oki3 — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Sainz affole le paddock de F1

Et pour cause, de nombreux baquets restent à pourvoir, et non des moindres. Mercedes cherche le remplaçant de Lewis Hamilton, tandis que Red Bull n'a toujours pas tranché pour l'avenir de Sergio Pérez qui pourrait abandonner un volant très convoité. Et les deux écuries convoitent d'ailleurs le même pilote à savoir Carlos Sainz, victime de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le pilote espagnol réalise un excellent début de saison à l'image de sa victoire à Melbourne, ce qui renforce l'intérêt à son égard. D'ailleurs, Audi est également une piste très sérieuse. La marque allemande lance un projet très ambitieux en F1 à partir de 2026 et l'idée d'associer Hülkenberg et Sainz est très alléchante. Cependant, Carlos Onoro, le manager de Carlos Sainz, assure que rien n'est décidé.

«Le marché des pilotes bouge beaucoup»