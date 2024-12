Transferts : L'OM signe un coup de maître sur le mercato ?

Thomas Bourseau

L'OM a renforcé chaque ligne de l'effectif récupéré par Roberto De Zerbi pendant le mercato estival. Au poste de gardien de but, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange ont tous deux fait le choix de signer en faveur de l'Olympique de Marseille. Méconnu en France, De Lange serait une véritable trouvaille si l'on se fie au jugement d'un coach des gardiens de Ligue 1.

Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia ne se sont certainement pas tournés les pouces au cours du mercato estival. Et pour cause, le duo fort de l'OM a mis le feu au marché, tant dans le sens des départs que des arrivées. Douze recrues ont été enregistrées par le club phocéen, dont la doublette de gardien Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange.

Leonardo Balerdi a choisi de rester à l'OM ! Découvrez les raisons derrière cette prolongation surprise. ⚽

➡️ https://t.co/sKZuE5jNG2 pic.twitter.com/D63974zUzu — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

«Il est calme, il n'a pas peur»

En ce qui concerne Geronimo Rulli, Neal Maupay et Quentin Merlin le qualifient déjà de meilleur gardien de Ligue 1. Jeffrey de Lange, doublure du champion du monde argentin, n'a pas encore effectué ses premiers pas dans un match officiel avec l'OM, mais il se serait déjà démarquer en interne. A l'Olympique de Marseille, on apprécie la maîtrise de soi présente chez Jeffrey de Lange. « Il est calme, il n'a pas peur ».

«Il me plaît beaucoup, il est assez complet»

Un entraîneur des gardiens de Ligue 1 n'a pas caché son admiration envers Jeffrey de Lange et le joli coup signé l'OM. « Il me plaît beaucoup, il est assez complet, il est grand, va vite au sol, avec des déviations sur les côtés, il est très propre ». Toutefois, un point crucial lui ferait tout de même défaut. « Il lui manque un peu de jeu aérien, de vitesse dans les prises d'élan et les prises de décision sur coups de pied arrêtés et centres hauts ».

Pour autant, son bagage technique global demeure important et le coach des gardiens en question note une similitude forte avec Ederson. « Mais dans le jeu sous pression, il ne se précipite pas, il aspire l'adversaire et permet des décalages, joue dans la verticalité. Il utilise le pied droit comme le pied gauche, face au jeu, à la Ederson (ndlr gardien de Manchester City, disponible. Tu n'as pas d'orientation des épaules qui aidera l'adversaire à voir où il va jouer. Le jeu au pied est mental, aussi, il faut du flegme, il l'a. Maintenant, il s'agit de le voir sous le maillot de Marseille, qui pèse plus lourd que d'autres émotionnellement, dans la maîtrise. Il devra se créer ses repères ». Masterclass donc pour l'Olympique de Marseille ?