Mercato - OM : De Zerbi a trouvé le transfert de l’hiver !

Axel Cornic

Après un été agité, l’Olympique de Marseille se prépare à des nouveaux changements cet hiver et Roberto De Zerbi aurait déjà une idée en tête. Le coach marseillais souhaiterait notamment relancer Nicolo Fagioli, grand espoir de la formation de la Juventus, qui ne joue que très peu cette saison sous les ordres de Thiago Motta.

Le visage de l’OM a totalement changé et ce n’est pas fini, puisque le mercato de janvier va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours. En accord avec le duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria, Roberto De Zerbi aurait d’autres idées en tête pour renforcer son équipe et c’est notamment le cas au milieu de terrain.

L'OM pourrait dire adieu à Ismaël Koné avant même la fin de la saison. Que va-t-il advenir de lui ? 🤔

➡️ https://t.co/JfDxSpVaEI pic.twitter.com/9GMC79Onkq — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 22, 2024

De Zerbi veut Fagioli

D’après les informations exclusives de TMW, De Zerbi aurait réclamé un transfert en particulier cet hiver : celui de Nicolo Fagioli. Ce dernier a vu son temps de jeu se réduire progressivement cette saison, avec Thiago Motta qui lui préfère clairement Manuel Locatelli et Khéphren Thuram. Il apporterait un profil créateur qui manque pour le moment au milieu de l’OM.

Une dernière chance offerte par Motta ?

Ce dossier pourrait évoluer dans les prochains jours, avec une sorte de dernière chance qui aurait été offerte à Nicolo Fagioli. Convoqué pour la rencontre de ce dimanche face à Monza, il pourrait être titularisé par Thiago Motta, qui en conférence de presse a notamment déclaré : « Je le vois bien. Il sera là et nous verrons s’il sera titulaire ou non ».