PSG : L'OM a creusé sa propre tombe, l'annonce surréaliste !

Le PSG est le rival historique de l'OM. Depuis le rachat du club parisien en 2011, le Paris Saint-Germain a imposé sa suprématie dans l'hexagone, et n'a laissé filer le championnat qu'à trois reprises. L'Olympique de Marseille aurait pu également rafler la Ligue 1 selon Rudi Garcia si on lui avait permis de conserver Bafétimbi Gomis. Une saison légendaire aurait même vu le jour au Vélodrome.

A l'automne 2016, l'OM passait sous pavillon américain. Frank McCourt, homme d'affaires bostonien, fait partie du cercle des milliardaires du pays de l'Oncle Sam et annonçait la couleur dès le rachat de l'Olympique de Marseille. Le Champions Project était alors initié avec comme objectif d'être un invité régulier de la Coupe d'Europe et surtout d'aller titiller le Paris Saint-Germain chaque saison pour le titre de champion de France. A l'arrivée de McCourt, l'OM n'avait plus remporté la Ligue 1 depuis la saison 2009-2010 avec Didier Deschamps.

Rudi Garcia : «Si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa»

A l'été 2016, quelques semaines avant la nomination de Rudi Garcia et du rachat de l'OM, Bafétimbi Gomis débarquait de Swansea par le biais d'un prêt d'une saison sans option d'achat. Un quatrième club français donc pour Gomis après l'ASSE, l'ESTAC et l'OL. Et selon Rudi Garcia, Gomis semble avoir été la pièce manquante de son puzzle pour la suite de ses aventures sur le banc de l'OM.

« J’ai un regret à l’OM, c’est lui mon regret. Bafé part après ma première saison, on finit cinquièmes, qualifiés en Ligue Europa, c’est un joueur important, il a mis 20 buts avec moi. On n’a pas réussi à lui donner l’importance, alors certainement moi le premier, je n’ai peut-être pas été assez convaincant avec mes dirigeants, mais je pense que si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa. Je le dis comme je le pense ».

Avec Bafétimbi Gomis, l'OM aurait gagné la Ligue Europa et la Ligue 1 en 2018 ?

Rudi Garcia a été le coach de l'OM d'octobre 2016 au printemps 2019 avant de céder sa place à André Villas-Boas. Si l'on se fie à ses propos, c'est lors de la saison 2017/2018 que Bafétimbi Gomis aurait permis à l'Olympique de Marseille de remporter la Ligue Europa et la Ligue 1. Pour rappel, les joueurs de Garcia avaient échoué en finale contre l'Atletico de Madrid (0-3) et avait terminé à la quatrième place du classement de Ligue 1, à 15 points du champion qu'était le PSG.

Par la suite, l'OM a terminé à deux reprises dauphin du PSG en Ligue 1 !

Roberto De Zerbi a fait part d'un certain sentiment anti-PSG à l'OM cet été en interview pour L'Equipe afin de faire clairement part des ambitions de l'Olympique de Marseille et du nouveau projet sportif dont l'Italien a hérité. Le club phocéen pointe actuellement à la deuxième place du classement, à 10 points du Paris Saint-Germain. Le projet porte donc pour le moment ses fruits.

Mais avant cette saison, l'OM est parvenu par deux fois à se hisser à cette position au classement final des saisons 2019/2020 avec André Villas-Boas et en 2021/2022 avec Jorge Sampaoli. Toutefois, selon Rudi Garcia, le plan anti-PSG du Champions Project aurait vu le jour dès la saison 2017/2018 si l'OM avait pris la décision de définitivement s'attacher les services de Bafétimbi Gomis.