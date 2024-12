Mercato - FC Nantes : Kombouaré confirme un énorme coup de tonnerre !

Arnaud De Kanel

Alors que l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc nantais paraissait scellé, un retournement de situation s’est produit. Vendredi soir, une rencontre décisive entre l’entraîneur kanak et les dirigeants du club a changé la donne. Après des échanges approfondis, la direction a finalement opté pour la continuité. Une décision surprenante, confirmée par Kombouaré lui-même ce samedi soir.

Le feuilleton de l'entraîneur au FC Nantes a finalement trouvé son épilogue. Après des semaines de spéculations et de tractations, la direction nantaise a décidé de renouveler sa confiance à Antoine Kombouaré pour la saison 2025. À 61 ans, le technicien kanak conserve ainsi les rênes d’un groupe qu’il connaît bien, malgré des rumeurs persistantes évoquant d’autres pistes.

Pourquoi Sergio Conceiçao a-t-il dit non au FC Nantes ? Un été marqué par des choix surprenants à l'OM ⚽️

➡️ https://t.co/ur7kKMEqGc pic.twitter.com/MTmlKXjnnU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Le volte-face du FC Nantes

Alors que le départ d'Antoine Kombouaré était pratiquement acté, le FC Nantes a fait machine-arrière. Une information révélée par le journal L'Equipe avant le déplacement des Canaris à Saint-Ouen pour y affronter Drancy et confirmée par le Kanak en conférence de presse d'après-match.

«Je ne m’attendais à rien»

« Nous étions sérieux, professionnels. On a respecté cette équipe de Drancy. C’était l’objectif, avec la qualification et la manière, même si on peut toujours faire mieux. J’ai aimé le travail réalisé par tout le groupe. L’essentiel est de se qualifier. Il y a 4 divisions les unes des autres et on s’est dit qu’il fallait imposer notre football, notre jeu. Nous avons attaqué l’équipe adverse pour asseoir notre jeu. Il nous a fallu un peu de - pour ouvrir le score. Nous sommes restés très sérieux. Nous sommes venus avec beaucoup d’humilité. C’est une bonne chose. Nous allons pouvoir profiter des vacances pour revenir frais et dispos pour la fin des matches aller. J’accepte les résultats que nous avons aujourd’hui, j’en assume la responsabilité. Je travaille, je travaille et je viens chaque jour avec l’idée de faire progresser mes joueurs, qu’on gagne des matchs et des places au classement. Si je m’attendais à être confirmé ? Je ne m’attendais à rien moi. Je m’attendais simplement à travailler tous les jours. Tant qu’on me dit rien, je bosse. Je suis simplement professionnel. Je ne me pose aucune question. Je suis préoccupé par les résultats et le classement. Comment redonner confiance à mes joueurs », a déclaré Antoine Kombouaré. Le coup de tonnerre est donc confirmé, le Kanak reste au FC Nantes !