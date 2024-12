OM : «En colère», une star part au clash avec De Zerbi !

Axel Cornic

Bien connu pour son tempérament sanguin, Roberto De Zerbi a beaucoup fait parler avec ses coups de gueule, même au cours de sa très courte carrière à l’Olympique de Marseille. Et son ancien joueur Kévin-Prince Boateng a raconté un nouvel épisode, remontant à l’époque où les deux cohabitaient à Sassuolo.

Lorsqu’il a signé à l’OM, tout le monde s’est enflammé pour Roberto De Zerbi, réputé pour son football léché basé sur la possession. Mais l’Italien est surtout une grande gueule qui colle plutôt bien avec l’image du club marseillais et ses coups de gueule ont déjà fait parler depuis son arrivée en France.

« Il semblait s'attendre à cette conversation »

Dans le podcast Off Topic Footy, Kévin-Prince Boateng a raconté un autre épisode concernant Roberto De Zerbi, qu’il a eu comme entraineur à Sassuolo. « On était partis en mise au vert dans les montagnes et j'ai appelé De Zerbi à l'écart pour lui parler. Il semblait s'attendre à cette conversation. Je lui ai expliqué que je voulais quitter Sassuolo. Il m'a demandé les raisons de ce choix, et j'ai répondu en disant que je sentais un manque de passion dans le club » a expliqué l’ancien international ghanéen.

« Quand je lui ai dit que je voulais rejoindre la Fiorentina, il s'est mis très en colère »

« À ce moment-là, il a répondu : “Mais je vais te la donner la passion ! De quoi d'autre t'as besoin ? Si tu manques de passion, je viendrais tous les jours chez toi pour t’en donner si tu veux. Où penses-tu aller ? Personne ne t'entrainera comme moi, tu devrais rester ici” » a raconté Boateng au sujet de l’actuel coach de l’OM. « Quand je lui ai dit que je voulais rejoindre la Fiorentina, il s'est mis très en colère et a répondu : “Ah, la Fiorentina… Eh bien, vas-y ! Mais rappelez-vous : quand nous jouerons à Florence, vous ne verrez pas le ballon” ».