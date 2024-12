Mercato : Un club de Ligue 1 jaloux d'un transfert de l'OM ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille a réussi à dénicher deux nouveaux gardiens pendant le marché des transferts. Un véritable parcours du combattant selon L'Equipe qui a notamment révélé une perte de contrôle de soi de la part de Pablo Longoria après de multiples refus essuyés. Finalement, Jeffrey de Lange a signé en parallèle de Geronimo Rulli. Le recrutement de De Lange semblerait d'ailleurs faire un petit envieux en Ligue 1. Explications.

Les journées ont été éprouvantes pour Pablo Longoria pendant le dernier mercato estival. En effet, le président de l'OM n'a pas vraiment eu de moments de calme dans le cadre du lancement du nouveau projet sportif de l'Olympique de Marseille porté par l'entraîneur Roberto De Zerbi. Douze arrivées ont été signalées dont Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, les deux gardiens sur lesquels s'appuie le coach italien.

«De Lange ? Il est calme, il n'a pas peur»

Leurs transferts ont été bouclés en l'espace de seulement quelques heures comme révélé par L'Equipe. Et pourtant, le processus de recherche des gardiens a été particulièrement compliqué pour Pablo Longoria. Confronté à de nombreux échecs, le patron de l'Olympique de Marseille aurait laissé sa colère éclater et se serait blessé à la main en raison d'une nouvelle désillusion, juste avant d'ouvrir et de quasiment bouclé dans la foulée les dossiers Rulli et De Lange. Jeffrey de Lange n'a pas encore arboré la tunique de l'OM, mais il aurait déjà conquis son monde au sein du centre Robert Louis-Dreyfus à l'Olympique de Marseille. Un membre du club phocéen ne s'en est d'ailleurs pas caché pour L'Equipe. « Il est calme, il n'a pas peur ».

«Il est assez complet»

L'Equipe a également pu s'entretenir avec un entraîneur des gardiens officiant dans un club de Ligue 1. Ce dernier n'a pas fait la fine bouche et a aisément reconnu certaines qualités indéniables résidant chez Jeffrey de Lange. « Il me plaît beaucoup, il est assez complet, il est grand, va vite au sol, avec des déviations sur les côtés, il est très propre. Il lui manque un peu de jeu aérien, de vitesse dans les prises d'élan et les prises de décision sur coups de pied arrêtés et centres hauts ».

«Maintenant, il s'agit de le voir sous le maillot de Marseille, qui pèse plus lourd que d'autres émotionnellement, dans la maîtrise»

Pour le quotidien sportif, le coach des portiers en question voit grand pour Jeffrey de Lange, gardien néerlandais de 26 ans arrivé des Go Ahead Eagles cet été. Tout en estimant qu'il faudrait tout de même le voir sous la tunique de l'OM et la pression que cela génère chez certains joueurs.

« Mais dans le jeu sous pression, il ne se précipite pas, il aspire l'adversaire et permet des décalages, joue dans la verticalité. Il utilise le pied droit comme le pied gauche, face au jeu, à la Ederson (ndlr gardien de Manchester City, disponible. Tu n'as pas d'orientation des épaules qui aidera l'adversaire à voir où il va jouer. Le jeu au pied est mental, aussi, il faut du flegme, il l'a. Maintenant, il s'agit de le voir sous le maillot de Marseille, qui pèse plus lourd que d'autres émotionnellement, dans la maîtrise. Il devra se créer ses repères ».