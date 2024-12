PSG : Un joueur va rendre fou Luis Enrique sur le mercato !

Axel Cornic

Le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, devrait surtout permettre au Paris Saint-Germain de dégraisser son effectif en se débarrassant de quelques indésirables. Et c’est notamment le cas de Milan Skriniar, qui ne rentre clairement plus dans les plans de Luis Enrique et dont la carrière pourrait se poursuivre en Serie A, selon nos informations.

En 2022, Luis Campos était prêt à dépenser plus de 70M€ pour l’avoir. Seulement quelques années plus tard, voilà Milan Skriniar poussé vers la sortie au PSG, avec Luis Enrique qui ne veut plus de lui. Pour l’Espagnol il n’est en effet plus qu’un quatrième choix en défense centrale et les retours progressifs de Lucas Hernandez ainsi que de Presnel Kimpembe ne devraient pas arranger sa situation.

Un transfert légendaire ! Découvrez la révélation incroyable sur le salaire de George Weah au PSG 💰

➡️ https://t.co/jx1V2ohklO pic.twitter.com/IbirJ1R0bg — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 22, 2024

Quel avenir pour Skriniar ?

L’ancien de l’Inter pourrait notamment rebondir en Serie A, championnat où il a brillé par le passé. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs ont approché le PSG pour se renseigner au sujet de Skriniar, avec la Juventus et le Napoli. Les deux sont aux prises avec des blessures problématiques en défense et pourraient donc se tourner vers le Slovaque.

Une nouvelle piste à Naples !

Les dernières indiscrétions sur la piste napolitaine ne poussent toutefois pas à l’optimisme ! D’après les informations de The Athletic, le Napoli pourrait décider de miser sur Harry Maguire, international anglais de 31 ans en fin de contrat avec Manchester United. Il aurait vraisemblablement l’avantage d’être beaucoup moins cher que Milan Skriniar, qui est tout de même le troisième plus gros salaire du PSG.