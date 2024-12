Neymar au PSG, l’incroyable révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Signature la plus chère de l’histoire du football, Neymar avait rejoint le PSG en 2017 dans la peau du futur meilleur joueur du monde. Les blessures auront eu raison du Brésilien qui malgré des coups d’éclats, n’aura jamais réussi à atteindre son potentiel. Dernièrement, le père de l’ancien numéro 10 parisien est revenu sur la raison de son transfert dans la capitale.

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football. Désireux d’attirer l’un des meilleurs joueurs du monde, les dirigeants parisiens ont alors déclenché la clause libératoire de Neymar. Exceptionnel à cette époque, le magicien brésilien était néanmoins dans l’ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, et a décidé de rejoindre le PSG afin de devenir le seul et unique meilleur joueur du monde.

« Je pense que j’étais au sommet de ma carrière »

Au final, Neymar sera resté six saisons au PSG. Et clairement, son bilan n’aura pas été à la hauteur des attentes. Entre polémiques et blessures à répétition, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne a parfois donné une impression de gâchis, et ce malgré des performances restant dans les mémoires collectives. « Mon expérience au PSG était bonne et mauvaise. Très bonne, car au niveau football, je pense que j’étais au sommet de ma carrière, et mauvaise, car j’ai longtemps et souvent été blessé, je crois que je n’ai même pas fini une saison, donc il y avait forcément de la tristesse. Mais je n’oublierai pas les très bons moments comme la finale de Ligue des Champions (en 2020), on aurait pu la gagner mais une finale se joue sur des détails », a récemment confié l’ancien numéro 10 auprès de RMC.

« On ne savait pas ce que pensait vraiment la direction du Barça »

Auprès de ForçaBarça, le père de la star désormais âgée de 32 ans s’est livré sur son départ du FC Barcelone, et sur le choix de son fils de s’engager au PSG : « Pourquoi a-t-il choisi d’aller à Paris ? C’est étrange. On ne savait pas ce que pensait vraiment la direction du Barça. C’était comme s’ils voulaient que Ney occupe un poste qu’il ne voulait pas. Il ne voulait pas être le premier, la star de l’équipe. Moi, je voulais vraiment que mon fils reste à Barcelone et lors des derniers jours avant son départ, on a tout fait pour qu’il reste, mais il est parti parce qu’il ne voulait pas se mettre à la place de la plus grande star de Barcelone. Il a décidé et dit : ‘j’irai à Paris ou je ne serai qu’un membre de l’équipe’. »