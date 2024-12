Une sanction va priver l'OM de deux transferts !

Arnaud De Kanel

L'OM compte bien profiter du mercato hivernal pour dégraisser son effectif. Pour cela, le club voisin, le FC Martigues, aurait aimé accueillir Roggerio Nyakossi et l’attaquant François-Régis Mughe. Or, le club martégal a été sanctionné d'une interdiction de recrutement par la DNCG et ne pourra donc pas recruter cet hiver.

Le mercato hivernal offre une seconde chance aux clubs de peaufiner leurs effectifs. L'OM saisira sans aucun doute l'occasion pour renforcer sa défense. Mais ce n'est pas tout. En effet, le club phocéen pourrait se séparer de Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Lilian Brassier ou encore Amine Harit. Deux autres joueurs auraient également pu partir mais une sanction va priver l'OM de leurs transferts.

Martigues interdit de recrutement

Rien ne va plus au FC Martigues. Balayé par Bourgoin-Jallieu en Coupe de France samedi et dernier de Ligue 2, le club martégal enchaine les mauvaises nouvelles. La semaine dernière, la DNCG a prononcé une interdiction de recrutement à l'encontre de la formation provençale. « La commission de la DNCG, réunie ce matin à 11h à la suite de l’appel interjeté par le FC Martigues face à une première sanction, a rendu une décision confirmant l’encadrement de la masse salariale ainsi que l’interdiction de recrutement », précise le FC Martigues dans un communiqué. De quoi plomber deux transferts avec l'OM.

Nyakossi et Mughe n'iront pas à Martigues

D'après les informations de La Provence, le FC Martigues avait l'intention de se faire prêter Roggerio Nyakossi et François-Régis Mughe. Les deux joueurs de l'OM ne pourront donc pas rebondir dans le club voisin suite à la décision de la DNCG. En revanche, Jean-Pierre Papin devrait bien prendre la succession de Thierry Laurey qui a été démis de ses fonctions en début de semaine. Le Ballon d'Or 1991 aurait pu retrouver deux joueurs qu'il côtoie en réserve avec l'OM mais la DNCG en a décidé autrement. Un premier coup dur pour Papin qui sera confronté à un très grand défi à quelques kilomètres de Marseille.