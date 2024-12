Mercato : Une signature est bouclée, le vestiaire valide la décision de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche, l’OM est allé s’imposer sur la pelouse de l’ASSE (0-4), en 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre au cours de laquelle Luis Henrique a de nouveau été buteur et double passeur décisif. Pierre-Emile Hojbjerg a salué les progrès du Brésilien depuis son arrivée, qui valide le choix de la direction olympienne de le prolonger l’été dernier.

Conservé en janvier à son retour de prêt et prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, Luis Henrique a confirmé sa très bonne première partie de saison ce dimanche sur la pelouse de l’ASSE (0-4). Passeur décisif pour Mason Greenwood et Adrien Rabiot, l’ailier âgé de 23 ans a inscrit le troisième but de l’OM, son septième toutes compétitions confondues cette saison.

L'OM frappe fort avec une signature éclair ! Découvrez comment le meilleur de Ligue 1 s'intègre déjà dans la stratégie de De Zerbi ⚽️

➡️ https://t.co/IBsxFU3Efg pic.twitter.com/EkWl3B6bmz — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

« Un joueur qui depuis que je suis arrivé il y a six mois a fait beaucoup de progrès »

« Luis c’est un bon garçon, talentueux, avec un grand cœur. Il travaille bien, c’est important qu’il reste toujours dans le jeu, toujours concentré. Franchement, c’est un joueur qui depuis que je suis arrivé il y a six mois a fait beaucoup de progrès. Il a encore beaucoup à faire, beaucoup à chercher, mais comme tous les joueurs », a confié Pierre-Emile Hojbjerg au micro de BFM Marseille.

« Tout le monde travaille bien, reste sérieux et c’est ça qui est important »

Le milieu de l’OM a également salué le travail effectué au quotidien par l’ensemble de ses coéquipiers : « Je trouve que tout le monde a fait des progrès positifs. Je sais que vous ne voyez pas tous les jours comment on travaille, mais tout le monde travaille bien, reste sérieux et c’est ça qui est important. »