Mercato : Un transfert dangeureux se prépare, le PSG va achever un joueur ?

Cet hiver, le PSG envisagerait de recruter un nouvel ailier afin de concurrencer Bradley Barcola, qui connaît une baisse de régime depuis quelques semaines. C'est la raison pour laquelle Grégory Paisley estime que ce serait une mauvaise nouvelle pour l'international français si un nouveau joueur arrivait à son poste.

Barcola menacé par le prochain transfert du PSG ?

« C'est sa deuxième saison pleine au PSG. Il a fait une demi-saison à l'OL, donc il n'a pas plus de vécu que cela. Tout est allé très vite et très bien pour lui. On en attend énormément maintenant. C'est dur de garder cette constance quand on débute une carrière. C'est comme ça qu'on reconnait un grand joueur, mais on le saura à la fin de cette saison ou au début de la prochaine s'il est un top player. On le juge beaucoup sur la Ligue des Champions, on met la poussière sous le tapis par rapport à la Ligue 1. Il est en train d'être lisible pour ses adversaires, donc c'est plus compliqué pour lui de s'en sortir », estime dans un premier temps l'ancien joueur du PSG au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

«Il est là le danger»

« Il reste beaucoup côté ligne, il y a des prises à deux, donc il a un nouveau cap à passer, il faut qu'il se réinvente dans son style. Cela fait partie de son apprentissage. Il n'a que 22 ans, il faut de la patience parce que c'est un joueur créatif. On est trop exigeant, même si je la comprends, parce qu'il a placé la barre très haut. (...) Recruter un concurrent à Barcola ? S'il veut se développer, il a besoin d'enchainer les matchs. La concurrence a toujours existé au sein de l'effectif du PSG. Tu peux le mettre un petit peu sur le banc pour lui faire comprendre que là ça ne va pas. Souvent, on va chercher à l'extérieur alors que ça sera pas une réelle plus-value. Je me méfie de ces mercatos hivernaux, où tu vas chercher des joueurs pour aller les chercher. Il est là le danger », ajoute Grégory Paisley.