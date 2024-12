Largué par une nouvelle star d'Instagram, il va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Marcus Rashford rencontre de nombreuses difficulté du côté de Manchester United. Mais au-delà de sa situation sportive, l'ailier anglais connaît également des soucis sur le plan personnel puisqu'il viendrait de connaître une rupture avec Grace Jackson, nouvelle star sur Instagram et dont le nombre de followers a flambé en peu de temps.

Marcus Rashford pourrait être l'un des grands acteurs du mercato d'hiver. Et pour cause, l'ailier de Manchester United a confirmé son intention de quitter le club anglais dans les prochaines semaines. Et le PSG pourrait d'ailleurs en profiter puisque le club de la capitale est régulièrement cité parmi les favoris pour recruter la star anglaise.

Grace Jackson et Marcus Rashford, c'est terminé

Cependant, au-delà de son niveau sportif, Marcus Rashford a connu une peine de cœur. En effet, selon les informations du SUN, Grace Jackson, star de télé-réalité en Angleterre depuis sa participation à Love Island, se serait séparée de l'ailier de Manchester United. « Grace a réalisé que Marcus n'était pas sérieux à son égard et l'a unfollow sur Instagram. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'avenir et a donc décidé de couper les ponts », assure même une source auprès du média anglais.

Le nombre de followers de Grace Jackson flambe

Mais Grace Jackson n'a pas tout perdu puisque de The SUN précise qu'elle a décroché un contrat à six chiffres avec la marque de mode et de chaussures EGO. Mais elle a également vu son compteur de followers flamber ces dernières semaines puisqu'elle possède désormais plus de 600 000 abonnés sur le réseau social.