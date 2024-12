Mercato - OM : Improbable, un transfert négocié sur les réseaux sociaux ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir porté le maillot de l'OM pendant cinq ans où il a laissé une très bonne image, Bouna Sarr n'a visiblement jamais quitté le coeur des supporters marseillais. Et alors qu'il est désormais libre de tout contrat suite à son départ du Bayern Munich, le latéral droit sénégalais explique avoir été approché via messages sur les réseaux sociaux pour un retour à l'OM !

Du haut de ses 32 ans, Bouna Sarr fait partie de ces joueurs à la trajectoire assez improbable. L'OM l'avait recruté en tant que joueur moyen de Ligue 1 en 2015, et l'ancien Messin avait franchi un énorme cap au sein du club phocéen en se révélant avec une reconversion en tant que latéral droit. Le Bayern Munich avait donc décidé de le recruter en 2020, mais son expérience bavaroise n'a pas été très concluante. Et alors qu'il est libre de tout contrat depuis l'été dernier, Sarr n'a pas été oublié du côté de l'OM...

« Mon avenir ? Ça peut être la France »

Interrogé par Foot Mercato, Bouna Sarr évoque son avenir et se dit ouvert à de nombreuses destinations sur le marché : « Je n’ai pas vraiment de priorité, que ce soit la France ou l’étranger. Je ne ferme aucune porte. Vraiment, le football me manque, j’ai envie de rejouer au football à un bon niveau. D’autant que je n’ai pas d’exigence financière particulière. Mais en tout cas, je ne suis pas fermé en terme de championnat. Ça peut être la France, comme l’Espagne, comme l’Angleterre, peu importe. J’attends juste qu’on me donne ma chance », indique l'ancien joueur de l'OM.

« L'OM ? Je reçois aussi énormément de messages... »

Et il lâche d'ailleurs une anecdote improbable sur des supporters de l'OM qui tentent de négocier son retour via des messages sur les réseaux sociaux : « Entre vous et moi, je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur. Ce sont les clubs, ce sont les directeurs sportifs, ce sont les coaches. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi les besoins aussi des clubs par rapport aux postes. Donc voilà, on patiente et on va s’adapter », poursuit Bouna Sarr. La balle est donc dans le camp des dirigeants de l'OM.