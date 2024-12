Elle largue une star attendue au PSG et devient riche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Marcus Rashford est loin de son meilleur niveau avec Manchester United. Mécontent de sa situation, il a d'ailleurs déjà annoncé sa volonté de partir. Mais au-delà de sa situation sportive, l'ailier anglais traverse également une période compliquée sur le plan sentimental. Grace Jackson, star de la téléréalité, l'aurait effectivement largué, tout en signant un très gros contrat.

Auteur d'une saison très compliquée, Marcus Rashford ne semble plus entrer dans les plans de Ruben Amorim, le nouveau coach de Manchester United. Par conséquent, un départ dès cet hiver est possible, notamment vers le PSG qui souhaiterait recruter un nouvel ailier gauche.

Rashford largué par Grace Jackson...

Cependant, Marcus Rashford connaît également des problèmes d'ordres personnels. Et pour cause, selon les informations du SUN, Grace Jackson, star de la téléréalité en Angleterre après avoir notamment participé à Love Island, aurait décidé de mettre un terme à sa relation avec le joueur de Manchester United. « Grace a réalisé que Marcus n'était pas sérieux à son égard et l'a unfollow sur Instagram. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'avenir et a donc décidé de couper les ponts », explique même une source contactée par le tabloïd anglais.

... qui devient riche !

Et The Sun ajoute même que Grace Jackson, devenue une star en Angleterre après son passage dans l'émission de télé-réalité Love Island, a signé un contrat à six chiffres avec la marque de mode et de chaussures EGO. Elle devrait également participer à la version All Stars de Love Island. De quoi se consoler de la fin de son aventure avec Marcus Rashford.