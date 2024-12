«Aucune sécurité», danger avec Pogba ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Paul Pogba peut désormais pleinement se concentrer sur son avenir sportif, maintenant que son affaire judicaire pour séquestration a été jugée par le tribunal et que ses agresseurs ont été condamnés. Mais Lionel Charbonnier, ancien gardien de l’équipe de France en 1998, estime que Pogba est un profil à risque pour l’OM…

« Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l’occasion pour tout le monde de se concentrer sur l’avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel », a déclaré Paul Pogba suite au jugement du tribunal correctionnel de Paris pour son affaire de séquestration. Le milieu de terrain de 31 ans est désormais libre de s’engager où il le souhaite, et l’OM est annoncé comme une piste plausible depuis plusieurs semaines pour Pogba.

🧐 Attention, l'OM pourrait perdre un talent en plein ascension ! Les tensions montent avec l'arrivée de nouveaux renforts…

➡️ https://t.co/kwnffGYWY8 pic.twitter.com/6Jb7pOSMPk — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

« Tu n’as aucune sécurité… »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, l’ancien gardien français Lionel Charbonnier explique toutefois que le dossier Paul Pogba n’est pas sans risque pour l’OM : « Tu n’as aucune sécurité, tu ne sais rien, tu ramènes un joueur tu ne sais pas comment il va être. Je ne mets surtout pas en doute son état d’esprit. Là, c’est un pari risqué. Je n’émets aucun doute sur son état d’esprit. Par contre, tu peux dérégler toute ta machine et tes joueurs à côté. Moi, le pari, je ne suis pas certain, sauf si vraiment si c’est une grosse opportunité. Mais sinon non », lâche le champion du Monde 98.

De Zerbi a ouvert la porte

De son côté, Roberto De Zerbi avait tendu la main à Pogba vendredi en conférence de presse, et l’entraîneur de l’OM se disait prêt à lui accorder du temps de jeu s’il venait à signer cet hiver : « Je voudrais qu'on ait que des champions dans l'effectif. Pogba est un champion. Mais on n'en a jamais parlé honnêtement dans nos réunions, il n'y a jamais eu d’ouverture. En janvier, on doit trouver des joueurs pour nos besoins. Mais après, si des champions arrivent, je n'aurai pas de mal à les faire jouer », a indiqué De Zerbi. Affaire à suivre pour Pogba…