«Impressionnant» : Un joueur du PSG l'a choqué, il hallucine en direct !

Le choc en l'AS Monaco et le PSG a tenu toutes ses promesses et a tourné en faveur des Parisiens qui se sont imposés 4 buts à 2. Cependant, le match avait été marqué par l'impressionnante blessure de Gianluigi Donnarumma, défiguré par Wilfried Singo qui n'a pas été expulsé. Une situation qui étonne Bixente Lizarazu.

C'est l'image de la semaine en Ligue 1. Gravement touché au visage après un choc avec Wilfried Singo, Gianluigi Donnarumma est sorti du terrain avec une marque impressionnante sur le visage. Et pourtant, le défenseur de l'AS Monaco n'a pas été expulsé pour ce geste, ce qui étonne clairement Bixente Lizarazu.

Lizarazu impressionné par la blessure de Donnarumma

« Blessure vraiment impressionnante. Il y a un manque de cohérence, parce qu'on se rappelle de l'expulsion d'Amine Harit lors du match entre l'OM et le PSG. Il blesse Marquinhos avec une trace sur la poitrine, c'est ça qui faisait référence », rappelle le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant d'en rajouter une couche.

«C'est très étonnant d'avoir un arbitrage qui soit si différent»

« Et là, c'est plus qu'une trace puisqu'il y a une cicatrice avec 17 points de suture. L'erreur est humaine, Monsieur Letexier s'est planté, mais c'est très étonnant d'avoir un arbitrage qui soit si différent sur une action où il y a deux joueurs blessés et surtout, un joueur gravement blessé », ajoute Bixente Lizarazu.