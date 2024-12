Mercato - OM : La plus grosse erreur de l'ère McCourt, c'est elle ?

Thomas Bourseau

Frank McCourt est devenu le propriétaire de l'Olympique de Marseille en octobre 2016. Dès lors débutait le Champions Project avec Rudi Garcia en tant que patron de l'équipe première. La saison suivante, l'OM se hissait jusqu'en finale de la Ligue Europa. Mais avec Bafétimbi Gomis, le club marseillais serait sorti victorieux de cette finale contre l'Atletico de Madrid (0-3) et aurait été sacré champion de France.

L'Olympique de Marseille a lancé son Champions Project à l'automne 2016 avec le rachat du club par le biais de l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Rudi Garcia héritait d'un effectif dans lequel figurait Bafétimbi Gomis, prêté pour la saison 2016/2017 par Swansea.

« J’ai un regret à l’OM, c’est lui mon regret»

Cependant, Rudi Garcia n'a pas pu compter plus longtemps sur l'homme aux 21 buts pendant cet exercice de par la fin de son prêt qui n'a pas été renouvelé par l'OM. « J’ai un regret à l’OM, c’est lui mon regret. Bafé part après ma première saison, on finit cinquièmes, qualifiés en Ligue Europa, c’est un joueur important, il a mis 20 buts avec moi ».

«Si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa»

Pour le média Carré, l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2019 a reconnu que l'erreur du club et la sienne résidait dans leur absence de réaction au moment de conserver Bafétimbi Gomis qui aurait été la clé du succès marseillais. « On n’a pas réussi à lui donner l’importance, alors certainement moi le premier, je n’ai peut-être pas été assez convaincant avec mes dirigeants. Mais je pense que si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa. Je le dis comme je le pense ».