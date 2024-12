Mercato : Sans pitié, l’entraîneur du PSG a blacklisté un cadre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La relation entre Luis Fernandez et Eric Rabesandratana n'a pas été fluide. De retour au PSG durant la saison 2000/2001, le coach français avait enlevé le brassard de capitaine à l'international malgache sans véritable explication. 24 ans après cet épisode, l'ancien défenseur a exprimé son incompréhension devant ce comportement au micro de France-Bleu.

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez est une figure du club parisien. Mais certains joueurs lui ont reproché certaines de ses décisions. C’est le cas d’Eric Rabesandratana. Capitaine du PSG au début de la saison 2000/2001, le défenseur a perdu son statut après la nomination du technicien. Le joueur n’a jamais eu d’explication.

Un talent discret qui fait du bruit ! Achraf Hakimi, le nouveau Zidane, allie puissance et humilité au PSG. ⚽️

➡️ https://t.co/PIokh9yClQ pic.twitter.com/VbqjbVhYUs — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

Rabesandratana tacle Fernandez

« Il arrive après un match à Sedan où quelques joueurs avaient boycotté le match. Ils avaient lâché Bergeroo. Puis, Luis est arrivé. Au début ça se passe bien. Et un matin de match, sans aucune discussion, il me file un dossard pour me faire comprendre que je ne joue pas. C’est comme ça qu’il m’enlève le brassard. Sans un mot, sans aucune explication. Il n y a rien de pire dans la gestion humaine » a-t-il confié.

« C’est terrible »

Rabesandratana a tenté d’avoir des explications, mais aucun mot n’est sorti de la bouche de Fernandez. « Je suis allé lui demander trois fois pourquoi je ne jouais pas et ce que je devais faire pour pouvoir jouer. Je n’ai jamais eu de réponse. Et c’est terrible » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à France-Bleu Paris.