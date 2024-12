Un club de Ligue 1 attend le PSG pour ce joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être attaché ses services en janvier 2024, le PSG a prêté Gabriel Moscardo au Stade de Reims cette saison, où il a fêté sa toute première titularisation cette saison ce dimanche en Coupe de France. Toutefois, le milieu de 19 ans a été convoqué par le Brésil pour la Copa America U20, prévue du 23 janvier au 16 février, et les Rémois sont dans l’attente de la décision de Paris à ce sujet.

Buteur dès la huitième minute de jeu, Gabriel Moscardo a eu le bonheur de débuter sa première rencontre avec le Stade de Reims ce dimanche, en Coupe de France contre Still-Mutzig (R1, 1-3). Après la rencontre, Luka Elsner a expliqué pourquoi il avait fallu si longtemps pour voir le joueur prêté par le PSG être titulaire.

« De bonnes performances en deuxième partie de saison »

« S'il n'est pas apparu plus tôt, c'est parce qu'il manquait de capacité à jouer plus vite, à trouver des connexions dans les petits espaces et qu'il devait retrouver un état de forme athlétique optimal. Mais il peut désormais utiliser ces bases, et sa bonne mentalité, pour faire de bonnes performances en deuxième partie de saison », a déclaré Luka Elsner.

Moscardo convoqué pour la Copa América U20, Reims attend la décision du PSG

Toutefois, l’entraîneur du Stade de Reims pourrait encore devoir se passer de Gabriel Moscardo un certain temps. En effet, le milieu de 19 ans a été convoqué par le Brésil pour la Copa América U20, qui aura lieu du 23 janvier au 16 février prochain. Comme indiqué par L'Équipe, Reims va contacter le PSG afin de savoir s’il répondra favorablement à cette convocation ou non. « Mais notre effectif est déjà à flux tendu... », a lâché Luka Elsner, qui espère déjà ne pas perdre Valentin Atangana, très courtisé cet hiver.