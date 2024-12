Mercato - PSG : Voilà pourquoi Luis Enrique a raté son attaquant idéal !

Thomas Bourseau

Le PSG n'a pas comblé le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique semblait en pincer pour Julian Alvarez, mais l'Argentin a fini par imiter Mbappé en rejoignant Madrid, mais en signant à l'Atletico. Et ce, malgré une belle offre salariale effectuée par le Paris Saint-Germain.

Plusieurs buteurs ont été annoncés dans le viseur du PSG pendant le dernier mercato estival dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Toutefois, Luis Enrique n'a jamais vraiment donné son aval pour qui que ce soit. Et tout particulièrement Victor Osimhen. Le10sport.com vous dévoilait courant juillet qu'il n'existait aucune discussion entre le PSG et le clan Osimhen ou bien le Napoli.

Et ce n'était pas une décision irréfléchie. Luis Enrique ne voulait tout simplement pas de Victor Osimhen comme Samir Nasri l'a dévoilé sur le plateau de Canal+ ces dernières semaines. L'attaquant privilégié par l'entraîneur du PSG, de par son profil et son style de jeu, n'était autre que Julian Alvarez selon la presse. Et bien que le Paris Saint-Germain ait semblé être allé jusqu'à offrir un salaire de 10M€ par an au champion du monde argentin de 23 ans, il a assuré en interview pour Marca que sa décision avait reposée sur une question d'acclimatation qui allait être plus simple en Espagne qu'en France.

« Et bien, la décision a été prise un peu à cause de ce que je disais. J'ai senti à travers ce qu'ils m'ont dit qu'ils me donnaient cet espace, cette affection. J'ai aussi vu l'enthousiasme des gens, ils m'ont fait sentir qu'ils m'aimaient beaucoup. Et puis, pour les Argentins qui étaient déjà ici, pour connaître la langue, pour être un pays un peu plus proche de l'Argentine que de la France ou de l'Angleterre ? Ce sont de petites choses, mais elles s'additionnent lorsqu'il faut prendre une décision ».

Julian Alvarez est cash sur le prix de son transfert !

Pendant l'entretien avec Marca, Julian Alvarez a d'ailleurs évoqué un point important à ses yeux. Le fait qu'il soit la troisième recrue la plus chère de l'histoire de l'Atletico de Madrid et la vente la plus onéreuse de l'histoire de Manchester City n'a aucune espèce d'importance pour lui.

« Et bien, c'est un peu plus ce dont on parle dans les médias ou ce que les gens disent que ce qui m'arrive. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, de jouer au football, ce que j'aime, d'aider l'équipe et rien de plus. J'essaie juste de m'amuser, d'aider, de m'améliorer chaque jour. Après cela, quoi qu'ils disent, s'ils ont payé 70 ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des choses que je n'ai pas le droit de faire ou d'essayer d'aider ».