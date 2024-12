Un champion du monde de retour au PSG, «c'est merveilleux»

Arnaud De Kanel

Blessé depuis la demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez a effectué son grand retour sur les terrains mardi lors de la victoire du PSG à Salzbourg. Interrogé sur le champion du monde tricolore ce samedi en conférence de presse, Luis Enrique admet avoir été impressionné par la forme de son joueur.

Le calvaire est enfin terminé pour Lucas Hernandez. Souvent trahi par son corps, le champion du monde 2018 était stoppé net dans son élan la saison passée en demi finale de la Ligue des champions. Mais il est désormais apte pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.

«Il a une attitude physique très bonne»

Lucas Hernandez a effectué son retour sur les terrains ce mardi en Ligue des champions. Le défenseur tricolore s'est remis sur pied plus vite que prévu. De quoi impressionner Luis Enrique qui n'exclu pas une évolution de son système de jeu suite à ce retour.

«C'est merveilleux»

« C'est possible oui. Le cas de Lucas est un cas atypique. Normalement quand un joueur a été 6, 7 mois hors de l'équipe et qu'il revient, je n'ai vu qu'un cas comme lui où je le vois en une semaine à un bon niveau physique, voire parfois supérieur à certains joueurs qui vont pourtant très bien. Bien sûr , on ne peut pas lui donner 90 minutes tout de suite, on doit le faire entrer petit à petit dans la compétition, mais à Salzbourg, c'était un moment parfait par rapport au résultat et au contexte. Et Lucas a très envie de jouer, il a une attitude physique très bonne. Quand tu vois ça, c'est merveilleux », a lâché le coach du PSG en conférence de presse samedi. Lucas Hernandez ne jouera donc pas un match entier dans l'immédiat mais à la rentrée, il pourrait rapidement retrouver sa place dans le onze.