OM : De Zerbi réclame un autre Rabiot !

Interrogé en conférence de presse sur la montée en puissance d'Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges au sujet de l'international français, n'hésitant pas à s'amuser du fait qu'il aimerait avoir «deux, trois, quatre, voire cinq» joueurs comme l'ancien du PSG. Reste à savoir si Pablo Longoria pourra exaucer son souhait.

Depuis quelques matches, Adrien Rabiot monte clairement en puissance et s'impose sans surprise comme un élément clé du système de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, l'entraîneur de l'OM ne cache qu'il aimerait pouvoir s'appuyer sur plusieurs joueurs tels que l'ancien du PSG.

De Zerbi adorerait avoir plusieurs Rabiot

« Rabiot, on aurait besoin d’en avoir deux, trois, quatre, voire cinq comme lui ! J’ai même demandé s’il n’avait pas un frère qui lui ressemble, mais il m’a dit que ses frères ne jouent pas au football, malheureusement. Cela dit, on cherche à augmenter le nombre de buts marqués par tout le monde, y compris les attaquants », confirme l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Par exemple, Greenwood, qui a déjà inscrit 10 buts, doit se fixer un objectif de 20 à 25 buts. Cela vaut aussi pour Merlin, Ulisses Garcia, Luis Henrique et Højbjerg. Avec leur bagage technique, ils ont la possibilité de marquer davantage. Bien sûr, certains joueurs ont plus de propension à marquer, comme Rabiot, en raison de leurs caractéristiques. D’autres, en revanche, sont moins orientés vers le but, ce qui dépend aussi de leur rôle et de leurs qualités individuelles », ajoute Roberto De Zerbi.