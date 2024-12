Le PSG est fixé pour ce transfert, ce sera 80M€

Alexis Brunet

Encore cette saison, Khvicha Kvaratskhelia fait partie des meilleurs joueurs de Serie A. Le Géorgien porte Naples et, pour le remercier, le club italien lui a offert une prolongation de contrat. Les deux parties vont se lier jusqu’en 2029 et l’attaquant percevra au passage une nette revalorisation salariale. Ce dernier disposera également d’une clause libératoire de 80M€, qui pourrait faire les affaires du PSG.

L’été dernier, le PSG voulait absolument recruter une pointure pour remplacer Kylian Mbappé. Pour trouver son bonheur, le club de la capitale a notamment regardé du côté de l’Italie et plus précisément à Naples. Luis Campos pensait à Khvicha Kvaratskhelia ou bien à Victor Osimhen. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le premier était d’accord pour rejoindre le champion de France, mais le Napoli avait alors fermé la porte, préférant se séparer du Nigérian, qui a depuis rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt.

Kvaratskhelia va prolonger avec Naples

Khvicha Kvaratskhelia est donc resté à Naples et cela pourrait être le cas pour de nombreuses années encore. Selon les informations de Sport Mediaset, le Géorgien serait en passe de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Un nouveau bail qui lui permettrait d’augmenter considérablement son salaire et d’atteindre la barre des 6M€ par an. Cela ne fait donc pas les affaires du PSG, mais un petit détail pourrait bien tout chambouler.

Kvaratskhelia disposera d’une clause libératoire de 80M€

Même s’il a prolongé du côté de Naples, Khvicha Kvaratskhelia pourrait en fait quitter le club italien dès l’été prochain. En effet, ce dernier a fait insérer une clause libératoire dans son contrat qui, si elle est levée, lui permettra de rejoindre automatiquement son nouveau club. Le Napoli souhaitait fixer la clause à 100M€ et l’entourage du joueur voulait qu’elle soit à 60M€. Finalement, les deux camps auraient fait un pas chacun vers l’autre puisqu’elle aurait finalement été fixée à 80M€. Reste à voir si le PSG sera d’accord pour mettre autant d’argent sur le joueur de 23 ans l’été prochain.