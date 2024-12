Le clan Mbappé a privé le PSG d’un très joli transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait trouvé un accord pour recruter Rayan Cherki. Un transfert alors estimé à 15M€, mais le jeune Lyonnais n'a pas signé. La raison ? Son entourage espérait une offre du Borussia Dortmund et a donc refusé la proposition parisien. Il faut dire que comme le rappelle le journaliste Romain Beddouk, Rayan Cherki était alors représenté par la mère d'un certain Kylian Mbappé.

Cherki, le transfert raté avec le PSG

« Rayan Cherki, depuis peu, c’est une vraie justesse dans son jeu. Il prend les bonnes décisions pour mettre ses capacités techniques au service du collectif. Il est encore jeune car il n’a que 21 ans, mais il a commencé sa carrière pro et donc déjà plus de 120 matchs en Ligue 1 à son actif. Pendant longtemps, il a été considéré comme le joueur le plus prometteur de l’OL depuis Karim Benzema, et ça y est, on a l’impression que le déclic s’est fait », lâche-t-il auprès de France Bleu, avant d'en rajouter une couche.

«Son entourage qui était la structure montée par la mère de Kylian Mbappé»

« L’été dernier, il y avait un accord entre l’OL, le PSG et Cherki et finalement ça ne s’est pas fait. L’entourage de Cherki de l’époque pensait que Dortmund était intéressé et donc ils ont refusé une proposition du PSG en attendant celle de Dortmund qui n’est jamais arrivée. A ce moment-là, je n’étais pas très chaud pour l’arrivée de Cherki à Paris. Notamment en raison de son entourage qui était la structure montée par la mère de Kylian Mbappé. Mais entre sa progression et ses nouvelles fréquentations, avoir Cherki à Paris ce serait une bonne idée. Luis Enrique avait validé donc le joueur pourrait avoir sa chance. Et vues les difficultés financières de l’OL, ça peut se faire même cet hiver au mercato », ajoute Romain Beddouk.