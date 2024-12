Mercato - OM : Rabiot s’explique après les avoir recalés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Adrien Rabiot est désormais un joueur de l'OM. Libre après avoir quitté la Juventus, l'international français a décidé de s'engager avec le club phocéen alors qu'on l'annonçait pourtant dans le viseur d'autres grands clubs européens. L'Atlético de Madrid, Manchester United, Milan AC... Rabiot en a finalement décidé autrement et il a expliqué pourquoi.

Libre, Adrien Rabiot était l'une des bonnes occasions à saisir sur le marché des transferts. Disponible donc pour 0€, l'international français intéressait du très beau monde. Cet été, il était ainsi annoncé dans le viseur de grands clubs européens, à l'instar de l'Atlético de Madrid, de Manchester United ou encore du Milan AC. Toutefois, entre ces clubs et Rabiot, ça n'a pas matché et aucun accord n'a pu être trouvé. Le milieu de terrain s'est alors engagé avec l'OM, pour un salaire revu à la baisse et sans la possibilité de jouer une Coupe d'Europe.

Vinicius Jr en route pour l'OM ? 😲 L'Arabie Saoudite pourrait bien changer la donne… Découvrez sa réponse !

➡️ https://t.co/gXq8SWcJG7 pic.twitter.com/lb86Iakli7 — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Des choses qui n'allaient pas »

S'exprimant pour Téléfoot, Adrien Rabiot a expliqué son choix de refuser ces différentes offres pour finir à l'OM. Le protégé de Roberto De Zerbi a alors avoué : « J’ai refusé d’autres offres, qu’est-ce qui a fait la différence ? C’est peut-être le timing. Comme je l’ai dit, tout de suite après l’Euro, je n’avais pas forcément la tête à vouloir reprendre tout de suite et avoir peu de vacances pour me reposer. Il y a peut-être eu ça aussi. J’ai mis un peu plus de temps avec certains et puis après, les clubs doivent trouver des joueurs et rapidement. Il y a eu ces choses-là et d’autres choses aussi, par rapport à moi et aux clubs, qui n’allaient pas forcément. Ça s’est fait comme ça et je trouve que c’est une bonne chose ».

« J'ai voulu prendre du temps pour me repos " »

Adrien Rabiot en a mis du temps avant d'opter finalement pour l'OM. Et pour justifier cela, l'Olympien avait notamment expliqué : « J’ai senti après l’Euro qu’il fallait aussi que je récupère de toutes les dernières saisons. Il fallait une vraie coupure, je fais les choses à l’instinct, je sentais que c’était le moment. Quand je vois la saison actuelle, le nombre de blessures, les joueurs qui ont les croisés, je me dis que j’ai bien fait. Depuis que j’ai repris, je dirais que c’est peut-être la première saison où je ne sens pas de gêne, où je m’entraîne sans gêne. Là, je me sens bien, j’ai eu le temps de bosser, de récupérer, j’étais très serein à l’idée de trouver un club. Mais c’est vrai que volontairement, j’ai voulu prendre du temps pour me repos ».