NBA : « C’est complexe », Stephen Curry lâche un aveu surprenant sur sa relation avec LeBron James

Florian Barré

À 35 ans, Stephen Curry s’apprête à débuter sa 15e saison en NBA quand LeBron James a déjà passé 20 ans dans la Grande Ligue. La star des Golden State Warriors a récemment livré une interview à Sports Illustrated et a donné un aperçu rare de sa relation avec son rival et ami de longue date. Durant l’entretien, le Chef explique que sa relation avec la légende des Los Angeles Lakers est « complexe » du fait de leur différence d'âge et des nombreuses années à jouer l’un contre l’autre.

LeBron James et Stephen Curry sont nés dans le même hôpital à Akron, dans l'Ohio, à un peu moins de quatre ans d'intervalle, et leurs chemins se sont croisés à d'innombrables reprises au cours des trois décennies qui ont suivi. Deux joueurs que la NBA ne pourra jamais oublier, deux frères que la NBA a toujours séparé… Le King et le Chef se livrent depuis des années une bataille sans merci sur les parquets, alors même qu’ils s’adorent dans la vraie vie. Comme Curry l'a noté, la relation a commencé comme une sorte de mentorat. En tant que recrue, Curry traînait même chez James et regardait Family Guy.

NBA : Wembanyama bientôt rejoint par une superstar chez les Spurs ? https://t.co/KZTOKDyNWW pic.twitter.com/mT1lZosnxq — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Là où tout à commencer

« C’est complexe », a déclaré Curry. « Parce que vous passez de jeune recrue dans la ligue à qui (LeBron) donne des conseils sur la façon de surmonter certaines des premières difficultés à traverser en tant que joueur, aux quatre apparitions consécutives en finale, en jouant les uns contre les autres. Même l'année dernière en jouant à nouveau l’un contre l’autre dans les séries éliminatoires. C'est un mec génial, un super ami, un super compétiteur, et c'est incroyable de revenir en arrière et de voir où tout a commencé. »

Tout n’a pas toujours été si rose entre les deux hommes

Mais alors que Curry est devenu un MVP et l'une des plus grandes stars au monde, la relation entre les deux hommes est parfois devenue un peu plus conflictuelle. Les Warriors de Curry et les Cavaliers de James se sont rencontrés en finale quatre fois de suite, de 2015 à 2018, Golden State remportant trois titres contre un. Lors d'une fête d'Halloween organisée par LeBron en 2016, après le retour de 1-3 à 4-3 des Cavaliers lors de la finale plus tôt cette année-là, il y avait des cookies avec les noms de Curry et Klay Thompson sur les pierres tombales ainsi qu’un mannequin de Curry sur le sol que les invités devaient enjamber pour entrer à l'intérieur. Une rivalité bel et bien réelle qui s’est peu à peu estompée depuis que les deux hommes ne se disputent plus les titres.