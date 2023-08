NBA : C'est historique, les Lakers cassent leur tirelire pour un ami de LeBron James

Florian Barré

Trois ans de plus pour Anthony Davis dans la Cité des Anges. Déjà lié aux Los Angeles Lakers jusqu'en 2025, l'intérieur a signé vendredi soir une extension de son bail pour trois saisons supplémentaires, selon l'insider Adrian Wojnarowski. Une prolongation qui bat tous les records. Arrivé chez les Lakers en 2019, AD est désormais sous contrat jusqu'en 2028 avec la franchise californienne.

L'histoire continue entre Anthony Davis et les Los Angeles Lakers ! Comme pressenti ces dernières semaines, les Californiens ont lancé une offensive pour prolonger le contrat de l'intérieur, éligible à une extension sur cette intersaison. Alors qu’il pouvait potentiellement tester le marché dans un an en déclinant sa player option, AD a préféré jurer fidélité aux siens avant même la reprise de la saison.

Contrat record !

Cette fidélité sera d’ailleurs récompensée par un joli chèque. Selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN , l’intérieur des Lakers a prolongé pour 3 ans et 186 millions de dollars. En somme, Davis vient de signer la prolongation la plus chère de l’histoire de la NBA, passant devant le récent record de Jaylen Brown aux Celtics, avec une moyenne annuelle de 62 millions de dollars. Le voilà donc lié aux Angelinos jusqu’à ses 35 ans. En espérant que le corps de l’intérieur réponde positivement à la confiance émise par la franchise de Los Angeles.

Loin des blessures près du titre

Arrivé en 2019 aux Lakers après un bras de fer avec les dirigeants des Pelicans, Davis a participé à la conquête du titre en 2020. Son premier en carrière, mais le 4e de son ami LeBron James. Seul joueur de l’histoire à avoir remporté un titre NCAA, un titre NBA, mais aussi une médaille d’or olympique et un titre de champion du monde, Davis est l’un de tous meilleurs intérieurs de la NBA lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens physiques. Ce qui, malheureusement, n’arrive pas si souvent puisque l’ancien joueur de Kentucky est un habitué de l’infirmerie. Cette saison encore, il a manqué 26 matches, et c’est une habitude pour lui. Depuis qu’il est arrivé aux Lakers, il n’a jamais joué plus de 62 matches par saison…