Alcool, excès de vitesse… Un coéquipier de Wembanyama sanctionné par la NBA

Florian Barré

En juillet 2022, le meneur des San Antonio Spurs, Devonte’ Graham a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et excès de vitesse, dans sa ville natale de Raleigh en Caroline du Nord. Un an plus tard, la NBA sévit. Le coéquipier de Victor Wembanyama est suspendu pour deux matchs a annoncé la ligue ce mercredi.

Selon le rapport de police, Devonte’ Graham a été arrêté à 2h39 le 7 juillet 2022 pour avoir conduit à 63 mph (101km/h) dans une zone limitée à 40 mph (64km/h). Le meneur a montré des signes d’ébriété et a été placé en garde à vue et transporté au centre de détention du comté de Wake. Graham s'est soumis à un test d'alcoolémie et les résultats ont indiqué un taux d'alcoolémie de 0,11, supérieur à la limite de l'état de 0,08.

La nouvelle superstar de la NBA affiche de grandes ambitions pour un coéquipier de Wembanyama en équipe de France https://t.co/tSUf96oim8 pic.twitter.com/Gl2z4RbVN9 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Graham plaide coupable

Si l’accusation d’excès de vitesse a été abandonnée fin juin, Graham avait d’abord plaidé coupable pour le délit de conduite en état d’ébriété et avait été condamné dans un premier temps à 21 jours de prison - finalement remplacés par une période de 12 mois de probation. De ce fait, la NBA a annoncé que Graham serait suspendu sans solde pour les deux premiers matchs de saison régulière auxquels il est éligible.

Nouveau départ pour Graham

Et ce sont les Spurs de Victor Wembanyama qui vont malheureusement en pâtir, alors même que le joueur évoluait à l’époque à la Nouvelle-Orléans. Graham, qui a été échangé aux Spurs à la trade deadline, a encore deux ans et 24,75 millions de dollars sur un contrat de quatre ans qu'il a signé avec les Pélicans en 2021. Pour rappel, le changement d’air lui a été bénéfique puisque, peu utilisé par son coach Willie Green, il tournait seulement à 5.3 points et 2.2 passes en 53 matchs avec les Pels. Tandis que sur les 20 rencontres avec San Antonio, ses statistiques sont montées à 13 points, 2.5 rebonds et 4.0 passes en 26 minutes.